Buhari: Ẹni ibi tí kò ṣeé má ní làwọn ará Abuja

Image copyright Presidency Àkọlé àwòrán Aarẹ Buhari gbalejo awọn aṣoju ilu Abuja

Lerefe ni aarẹ Muhammadu fi ọrọ ran Senator to n ṣoju olu ilu orilẹede yii, Phillip Aduda sí awọn ara ilu Abuja pe ẹni ibi ni wọn ṣugbọn oun ko le ṣai ma tọju ilu Abuja.

Eyi waye nile ijọba lọjọ iṣẹgun ọsẹ yii nigba ti igakeji aarẹ Osinbajo dari Sẹnetọ Phillip pẹlu ikọ aṣoju kan lati olu ilu Abuja lọ ki aarẹ sile fun ti ọdun Sallah.

Aarẹ ni ki Osinbajo tọju ara rẹ o ki aarẹ ma daa lulẹ tori ailokun rẹ lee mu ailokiki ba ijọba to wa lori alefa ti awọn eniyan ko si ni mọ riri iṣẹ takun takun ti awọn n ṣe.

Ẹwẹ, aarẹ ni oguna gbongbo ni olu ilu orilẹede yii, Abuja jẹ ni Naijiria eyi ti iṣejọba oun yoo mu ọrọ wọn lọkunkundun bi o tilẹ j pe wọn ko dibo fun oun ninu idibo to kọja lọ.

Aarẹ ṣapejuwe awọn olugbe ilu Abuja gẹgẹ bii "awọn eeyan buburu ti ko ṣee ma ni".

O sọ fun sẹnetọ Pilip Aduda pe ẹkun idibo tirẹ gan(Phillip) ko dibo fun oun(Buhari).

Iroyin tun sọ pe aarẹ sọ wi pe "mo ni gbogbo esi idibo ẹkun jẹkun lọwọ".

Aarẹ Buhari ni "mi o dẹru ba olu ilu yii o nitori bi mo da abo bo Abuja, ara mi ati igbakeji mi naa ni mo da abo bo".

"Ṣugbọn o dami loju pe wọn mọ pe ẹni ibi ti ko ṣee ma ni niwọn".

Aarẹ wa dupẹ lọwọ awọn to ti i lẹyin fun ifọkansin wọn o si ṣeleri lati ṣe gbogbo daadaa to ba le ṣe ni saa tuntun yii.

Igbakeji aarẹ Osinbajo ni tirẹ ki aarẹ Buhari ku oriire opin awẹ Ramadan, o ni Ọlọrun dara si aarẹ ati ijọba gan ni.

Osinbajo ni "lootọ iyatọ le wa laarin awn ọmọ Naijiria ni ti ẹsin tabi ẹya ṣugbọn oṣuṣu ọwọ kan naa ni wa".

Ọgbẹni Christian Oha to jẹ akọwe ile iṣẹ to n ri si ọrọ olu ilu orilẹede yii, ki aarẹ ku oriire lori eto iburawọle rẹ wọn ṣe adura fun un wọn si jẹjẹ atilẹyin wn fun aarẹ Buhari pe gbọingbọin lawọn ara Abuja wà lẹyin aarẹ ni saa to ti wọle yii.