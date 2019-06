Image copyright @bukolasaraki

Aarẹ ile igbimọ aṣofin agba ana ti gba awọn adari ile aṣofin tuntun ti wọn ṣẹṣẹ yan sípò nimọran.

Ninu ọrọ ikini rẹ to fi ranṣẹ, o ki Aarẹ ile aṣofin agba tuntun, Ahmed Lawan ati igbakeji rẹ, Ovie Omo-Agege, Adari ile aṣoju-ṣofin tuntun, Femi Gbajabiamila ati igbakeji rẹ, Idris Wase gẹgẹ bi wọn ṣe bẹrẹ irinajo wọn nile igbimọ aṣofin ikẹsan.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Election Update 2019: Lẹ́yìn lílọ Saraki, Kwara yóò ṣún síwájú ni

Bukola Saraki ti jẹ gomina ipinlẹ Kwara ri ko to di aarẹ ile igbimọ aṣofin agba.

O gba wọn nimọran lati maa fi awọn Naijiria ati ọrọ to ba kan wọn ṣe ọkunkundun ki wọn si da abo bo ẹka iṣofin Naijiria.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 9th Assembly: Aráàlú ní àwọn ń fẹ́ ìpèsè àwọn ohun èèlò amáyédẹrùn

Ẹwẹ, iroyin to tẹ wa lọwọ sọ pe aarẹ tuntun funrarẹ, Lawan ni ohun yoo ṣe daadaa si awọn ẹlẹgbẹ oun lai fi ti oṣelu ẹya tabi ẹsin ṣe. O sọ eyi nigba to n sọ ọrọ akọsọ rẹ lẹyin eto ifilọọlẹ ile igbimọ aṣofin ikẹsan eyi to gbe e wọle.