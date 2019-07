Image copyright @others Àkọlé àwòrán Afi ki wọn tu Zakzaky silẹ ni ariwo ti awọn Shiite n pa

Ìdí ti a fi kọ̀ láti fi El-ZakZakky sílẹ̀ gẹgẹ bi ilé ẹjọ ṣe paṣẹ rẹ - Ileeṣẹ Aarẹ.

Ogbẹni Femi Adesina to jẹ oludamọran fun aarẹ Mohammadu Buhari lori ọrọ iroyin ni kii ṣe pe ijọba fẹ tako aṣẹ ofin ile ẹjọ rara.

O ni ijọba Buhari gbà pé o ni idi ti Adajọ Abubakar Malami (SAN) N3.5 mílíọ̀nù lórí El-Zakzaky, kíni àwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ?ṣe fi paṣẹ pe ki wọn tu olori ẹsin Islam Shiite silẹỌ̀pọ̀ èèyàn farapa nínú ìwọ́de Shiite.

Femi Adesina ni nitootọ ni o jẹ pe Adajọ agba ni Naijiria to paṣẹ itusilẹ El Zakzakky ati aya rẹ kuro ninu tubu ṣe eyi gẹgẹ bii agbara ofin ni.

O ni koko pataki ni pe ti adajọ ba dajọ, aaye wa lati pe idajọ naa ninu ẹjọ kotẹmilọrun bi o ti yẹ.

Femi Adesina ni kete ti wọn ba ti ni ki eeyan gba oniduro ninu ẹjọ ṣugbọn ti igbẹjọ kotẹmilọrun ba dide ni ofin ti faye gba pe ki wọn ṣi fi ẹni naa si ahamọ titi yoo fi yanju.

O ni oun ko mọ ofin ni kikun ṣugbọn nkan kan ti o da oun loju ninu ifọrọwerọ naa ni pe ijọba ti gbe ẹjọ kotẹmilọrun lọ sile ẹjọ agba ni ipinlẹ Kaduna.

Femi Adesina parọwa fawọn olujọsin Shiite pe ki wọn ni suuru nitori ọjọ Aje to m bọ nigbẹjọ yoo waye nile ẹjọ ni Kaduna.

Agbẹnusọ fun aarẹ Buhari gboriyin fawọn agbofinro Naijiria pe wọn gbiyanju lasiko iwọde awọn ijọ Shiite to wyae ni Abuja.

Iwọde yii lo mu ẹmi opolopo eeyna lọ ati ti agunbanirọ Channels kan ati ọga agba ọlọpaa kan.

O ni kani awọn ọlọpaa sọ̀kò ẹyẹ ihuwasi awọn Shiite nibi iwọde yẹn nipa yinyin ibọn ni, ọpọ ẹmi ko ba tun sọnu sii.

Femi Adesina ni ẹmi ọga ọlọpaa to sọnu sinu iṣẹlẹ iwọde yii to eyi to n gba ẹbọ lọwọ awọn oluwọde ṣugbọn oun ki awọn agbofinro fun gbigba alaafia laaye lai nii fiṣe ohun gbogbo to ṣẹlẹ.