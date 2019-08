Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Isinku awọn ologun

Ile iṣẹ awọn ọmọ ogun alaabo Naijiria ti bu ẹnu at lu iroyin to n tan kalẹ pe wọn ni saree ikọk ni iha Ila Oorun-Ariwa Naijiria.

Eyi ni esi ti wọn fi sita si iroyin ti awọn oniroyin kan Wall street Journal fi si oju opo wọn pe ile iṣẹ ogun yọlẹ sin oku ọpọlọpọ awọn ọm ogun ni saree ikọkọ wọn lati bo onka iye awn to ku loju ogun pẹlu awọn agbesunmọmi mọlẹ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ẹ kọ́ nípa ohun tí Yorùbá ń pè ní Àrígiṣẹ́gi

Gẹgẹ bi ọrọ ti ile iṣẹ ogun fi sita, wọn awn ni aṣa ati ilana ti awọn maa n tẹle lati ṣe isinku awọn akọgun to ba ku lara awọn nitori naa awọn ko yọ nkankan ṣe.

"Ni ilana aṣa ti ile iṣ ogun Naijiria, a maa n buyi fun awọn akọgun a si maa n pọn wọn le nigba ti a ba n ṣelede lẹyin wọn.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Seun Kuti: Fela ló n pọ́n gbogbo òǹkọrin Afrobeat lagbaye

Lara ohun ta ma n ṣe ni yiyan gẹgẹ bi ologun, ọrọ ikẹyin leti iboji, adura ni aafaa Islam tabi alufa Kristẹni to fi mọ yiyin ibọn soke ati bẹẹ bẹẹ lọ" lo wa ninu ọrọ ti wn fi sita.

Ile iṣẹ ogun fi kun un wi pe saare ti iroyin naa n sọ nipa rẹ iyẹn to wa ni bareke ologun Maimalari jẹ ti ile iṣ ogun sọ́ọ́ to si wa apa Ila Oorun- Ariwa Naijiria.

Lati igba yii lawn eniyan ti n tu ọrọ sita lori ohun ti wọn gbọ.

Ẹwẹ, awọn oniroyin WSJ ni awn ni aridaju orisun iroyin awọn laarin awọn ologun Naijiria gan to fi mọ ọga kan lẹnu iṣẹ ọba.

Gẹgẹ bi wọn ṣe sọ ọ, sọ́jà kan to ba wọn sọ̀rọ lati bareke ologun to wa ni Maimalari s fun wọn pe "wọn sin ọpọlọpọ ologun sinu saree ikọkọ naa ni alẹ nibi ti o to ẹgbẹrun kan ologun to n gbe nibẹ, bi wọn ṣe n ku ni wọn pa orukọ wọn rẹ ninu itan".

Ṣugbọn ile iṣẹ ologun Naijiria ni ki awọn eeyan kọ eti ikun si ọrọ yii patapata.

Awọn Iroyin mii ti ẹ le nifẹ si