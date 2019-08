Image copyright @others Àkọlé àwòrán Iṣekuṣe ni eto yii n kọ awọn eeyan ni ero NCAC

Ijọba apapọ orilẹ-ede Naijiria ti fi aidunnu rẹ han si ibalopọ ti o n waye lori eto Big Brother Naija (BBN), ti o n lọ lọwọ.

Otunba Segun Rosẹwẹ, Alakoso agba fun ile iṣẹ to n ri si ọrọ aṣa ati iṣe lorilẹ-ede Naijiria, National Council for Arts and Culture (NCAC), lo fi ọrọ yi lede.

O fi ero ijọba han nigba ti o gbalejo ààrẹ ẹgbẹ àwọn obinrin National Council of Women Society, Gloria Shoda, lọjọ Ẹti.

Ọtunba Roṣẹwẹ sọ pe oun ti fi ọrọ naa lọ ajọ to n mojuto igbohun safẹfẹ lorilẹ-ede yi, iyẹn NBC.

Bakan naa lo ṣalaye pe: "Mo maa mu ọrọ Big Brother Naija lọkunkundun".

Image copyright @bbnaija Àkọlé àwòrán Eyi ga ju, eto ti ko ba ti gbe aṣa ga ko yẹ wa

O ni: Mo ti ba awọn ajọ to n risi igbohun safẹfẹ lorilẹ-ede yi sọrọ, nitori pe ohun to n sẹlẹ lori BBNaija jẹ nkan ti o buru jai.

Biba ara eni ni ibalopọ lori afẹfẹ kii ṣe aṣa ilẹ wa rara."

Image copyright @others Àkọlé àwòrán Awọn oju to fẹ gba N60 miliọnu

Gloria Shoda nitirẹ wi pe oun ko lodi si eto BBNaija, sugbọn biba ara ẹni lopọ lori afẹfẹ je ohun ti ko dara rara.

O tẹ siwaju wi pe, "iwa ibaraẹni lopọ lori afẹfẹ je ohun ti emi ko faramọ rara, o si tun jẹ nkan ti o leè ni ipa buburu lara awon ojẹ wẹwẹ to n bọ leyin."

Image copyright @others Àkọlé àwòrán Iwa ọmọluwabi ṣe pataki pupọ nilẹ Adulawọ

Akitiyan ileeṣe BBC lati ba aṣoju ile iṣẹ ti n ṣe amojuto ọrọ aṣa ati iṣe ni Naijiria ati ajọ BBNaija sọrọ lori koko ọhun bayii lo ja si pabo.