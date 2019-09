Image copyright Facebook/Gedeon Okedayo Àkọlé àwòrán Iku alumuntu ojiji ti ko sẹni to yẹ mọ nipa eto aabo Naijiria

Lẹyin o rẹyin, iu ni jiji ti wọn ji ọjọgbọn Okedare já si - Fasiti Ondo

Ọjọgbọn Gideon Okedayọ to n ṣiṣẹ olukọni ni ile iwe giga fasiti imọ ẹrọ ti Ipinlẹ Ondo jade laye lati ọwọ awọn ajinigbe.

Fasiti Ondo State University of Science and Technology to wa ni Okiti pupa ni agboole ti ọfọ yii ti ṣẹ ti onimọ iṣiro yii si dagbere faye.

Ọjọ karun un, oṣu karun un, ọdun yii ni iroyin kan pe wọn n wa ọjọgbọn yii ki wọn to gba ipe pe ọdọ awọn ajinigbe lo ti ha si.

Iroyin ti a gbọ ni pe wọn ji ọjọgbọn Okedayọ gbe nigba ti o n lọ si Igarra ni ipinlẹ Edo to jẹ ilu rẹ.

Alaga ajọ awọn oṣiṣẹ ni fasiti Ondo yii, Temidayo Temola ṣalaye pe lootọ ni ọrọ yii ṣẹlẹ si ibanujẹ gbogbo awọn oṣiṣẹ fasiti naa.

Nigba ti BBC kan si alukoro awọn agbofinro ti ẹjọ wiwa ọjọgbọn yii wa ni akata rẹ, o fidiẹ mulẹ pe lootọ ni ọjọgbọn yii ti doloogbe.

Alukoro awọn ọlọpaa ni ipinlé Edo, Chidi Nwabuzo, ni nitootọ ni wọn ti ri oku ọjọgbọn yii loju popo lẹyin ti wọn gbẹmi rẹ.

Ọjọgbọn Igbasan to jẹ igbakeji adari ile iwe giga fasiti naa ni ọrọ naa kanilaya nigba ti BBC kan sii.

O ni oun ibanujẹ pata ni nitori agboole awọn ọjọgbọn ti padanu ọlọpọlọ pipe pẹlu iku ọjọgbọn yii lasiko yii.