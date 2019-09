Image copyright others Àkọlé àwòrán Sẹ́nátọ̀ Biodun Olujimi ló gba ilé ẹjọ́ tó ń gbẹ́jọ́ ẹ̀sùn ìdìbò lọ, lẹ́yìn ìdìbò sílé Asòfin Àgbà ti ọdún 2019.

Ile ẹjọ to n gbọ ẹjọ ẹsun to niise pẹlu idibo si Ile Igbimọ Asofin ni ipinlẹ Eko ti fagile idibo to gbe Alaga Ile Igbimọ Asofin lori ọrọ Iroyin ati Awujọ, Sẹnatọ Dayo Adeyeyẹ ti ẹgbẹ oṣelu APC ni Osu Keji, ti ọdun 2019.

Ajọ igbẹjọ oni eniyan mẹta ti Adajọ Agba, Danladi Adeck se adari fun naa sọ wi pe adari tẹlẹri fun ọmọ ẹgbẹ to kerejulọ ni Ile Igbimọ Asofin,Sẹnatọ Biodun Olujimi ti ẹgbẹ oselu PDP wi pe oun lo wọle ninu idibo naa si Ile Igbimọ Asofin gẹgẹ bi asofin to n ṣoju guusu ipinlẹ Ekiti.

Ninu Idajọ naa, ile ẹjọ wọgile awọn ipinlẹ ti magomago ti waye ninu idibo naa, eleyii ti o si mu ki Olujimi ko bori pẹlu ibo to to 54,894 nigbati Adeyeye ni ibo to to 52,243.

Adajo naa ni Olujimi bori ninu idibo naa nitori o fihan gbangba niwaju ofin pẹlu ẹri wi pe magomago waye ni awọn ijọba ibilẹ bii Ikere, Gbonyin ati Emure.

Amọ, o ṣeeṣe ki Adeyeye gbe ẹjọ naa lọ si ile-ẹjọ kotẹmilọrun laaarin ọjọ mẹrinla.