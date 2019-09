Greta Thunberg to jẹ ajijangbara lori itọju ayika n ya fọto pẹlu Militza Flaco. Flaco naa jẹ ajijangbara ayika ni Panama. Iwaju kootu ile ẹjọ to gha julọ ni Amerika ni wọn ti ya awọran naa ni Washignton DC to jẹ olu ilu America.