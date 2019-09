"Inú mi dùn láti fún àwọn ẹbí làǹfànÍ ṣíṣe ẹ̀yẹ ìkẹhìn òkú wọn"

Aburo Keith ku nigba to n gbiyanju lati gba ẹni to ri ninu omi la. Eyi ni iriri manigbagbe rẹ to si tori rẹ pinu lati maa ṣe iṣẹ aanu naa lọ.

Eyi lo mu Keith ṣi ile iṣẹ to n luwẹẹ ni ilana ti igbalode lati le maa ṣa gbogbo akitiyan lati yọ ẹni to ba ko sinu omi.

Igba kuugba ti o ba ṣe aṣeyọri yiy oku jade ninu omi, inu awọn ẹbi oloku a maa dun pe o n fun awọn ni anfani lati le ṣe ẹyẹ ikẹyin fun eeyan wọn.