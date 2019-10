Image copyright others Àkọlé àwòrán Awọn akọni okunrin to ja fitafita fun ominira Naijiria

E wo awọn oloṣelu meje to ja fitafita fun ominira Naijiria.

1. Sir Ahmadu Bello

Wọn bi Sir Ahmadu Bello ni ọjọ kejila, oṣu kẹfa ọdun 1910, ni Rabbah Sokoto.

O si jẹ ọkan gboogi lara awọn aṣaju akọkọ ni orilẹ-ede Naijiria, bẹẹ si ni o tun jẹ adari ẹgbẹ Northern People's Congress.

Ahmadu Bello ja fitafita lati ri pe Naijiria gba ominira lọwọ eebo alawọ funfun leẹyin to pada de lati orilẹ-ede gẹẹsi.

Fasiti Ahmadu Bello to wa ni Zaria ni wọn fi pe orukẹ rẹ lati yẹ si.

Lara awọn ohun ti wọn fi n ranti Bello titi di akoko yii ni ni aktitiyan rẹ lati mu irẹpọ ba awọn eeyan oke ọya nilẹ Naijiria.

2. Anthony Enahoro

Oloye Anthony Enahoro jẹ ọkan gbogi lara awọn to ja fun ominira Naijiria.

Nigba to wa ni ọmọ ọdun mọkanlelogun lo di olootu iwe iroyin Southern Nigerian Defender, eyi to mu ko jẹ olootu iwe iroyin to kere julọ ninu iwe itan Naijiria.

Enahoro ni ẹni akọkọ to pe fun ominira Naijiria ninu ile igbimọ aṣofin lọdun naa lọhun, eyi to mu ki awọn ojugba rẹ nigba naa pe ni "Baba orilẹ-ede Naijiria."

Enahoro jẹ ẹni to fẹran ẹkọ gidi, o si ja ija rere fun orilelẹ-ede yii ki o to papoda ni ipari ọdun 2010.

3. Herbert Macaulay

Olayinka Herbert Samuel Macaulay jẹ oloṣelu, onimọ-ẹrọ, ayaworan ile ati oniroyin.

Wọn bi ni ọjọ kẹrinla, oṣu kọkanla ọdun 1864. O si jẹ ẹni to tako iṣelu awọn gẹẹsi.

O wa lara awọn to da iwe iroyin Nigerian Daily News silẹ, lọna lati tẹsiwaju ninu ipo oṣelu.

Ni ọjọ kẹrinlelogun oṣu kẹfa, ọdun 1923, Macaulay da ẹgbẹ oṣelu Nigerian National Democratic Party (NNDP) silẹ, eyi to jẹ ẹgbẹ oṣelu akọkọ nilẹ Naijira.

Macaulay rewalẹ aṣa lọdun 1946.

4. Obafemi Awolowo

Oloye Obafemi Jeremiah Oyeniyi Awolowo naa wa lara awọn to ja fitafita fun ominira orilẹ-ede Naijiria.

Wọn bi Awolowo ni ọjọ kẹfa oṣu kẹta ọdun 1909, ni Ikene, ni ipinlẹ Ogun.

Baba to bi Awolowo jẹ agbẹ, sugbọn o dologbe nigbati Awolowo wa ni ọmọ ọdun mẹwa pere.

Awolowo jẹ ẹni to nifẹ orilẹ-ede yii lọkan, to si ṣe aṣeyọri gẹgẹ olori ẹkun iwọ oorun orilẹ-ede Naijiria.

Ni ọdun 1959 ni Awolowo da ileeṣẹ amohunmaworan silẹ, eyi to jẹ akọkọ iru rẹ nilẹ Afirika.

Bẹẹ lo tun da ẹgbẹ "Oduduwa Group" silẹ lọdun kan naa.

Awolowo gbe apoti ididbo lati wọ ile igbimọ aṣofin labẹ asai ẹgbẹ Action Group, sugbọn o kuna lọdun 1979 ati 1983.

Awo, gẹgẹ bi ọpọlọpọ eeyan ṣe n pe, jade laye lọjọ kẹsan an oṣu karun un ọdun 1987, ni ọmọ ọdun mejidinlọgọrin, ti wọn si sin ni ikene to jẹ ilu rẹ.

5. Funmilayo Ransom Kuti

Funmilayo ti orukọ abisọ rẹ n jẹ Francis Abigail Olufunmilayo Thomas jẹ akinkanju obinrin bi okunrin nigba aye rẹ.

O jẹ olukọ, ẹni to fẹran eto oṣelu ati ajijangbara fun ẹtọ awọn obinrin.

Wọn bi ni ọjọ karundinlọgbọn oṣu kẹwa ọdun 1900.

Oun ni ọmọ ile iwe akọkọ to jẹ obirin ni ile iwe Girama to wa ni Abeokuta, eyi ni Abeoktuta Grammar School, oun naa tun ni obinrin akọkọ to kọkọ wa ọkọ ayọkẹlẹ lorilẹ-ede Naijiria.

O wa lara awọn to ja fitafita lati ri pe awọn obinrin lẹtọ lati kopa ninu idibo lorilẹ-ede yii.

Funmilayo Ransom Kutijẹ obinrin bi okunrin nigba aye rẹ

Funmilayo ni iya to bi gbajugbagbja olorin ati ajijangabra, Fela Anikulapo Kuti, pẹlu Beko Ransome-Kuti ati ọjọgbọn Olikoye Ransome-Kuti to jẹ minisita fun eto ilera nigbakan ri.

Ni ọdun 1978 ni awọnn ọmọ ologun ti lati aja kẹta ni ile ọmọ rẹ Fela Anikulapo ti wọn pe ni Kalakuta Republic. To si ṣeṣe gidigidi.

Lẹyin naa lo jẹ Ọlọrun nipe ni ọjọ kẹtala oṣu kẹrin ọdun 1978 kan naa.

6. Nnamdi Azikwe

Oloye Benjamin Nnamdi Azikwe ti gbogbo eeyan mọ si Zik, ni woọn bi ni ọjọ kẹrindinlogun oṣu kọkanla ọdun 1904.

O jẹ gonima apapọ ni Naijiria laarin ọdun 1960 si ọdun 1963, lẹyin naa lo di aarẹ akọkọ ni orilẹ-ede Naijiria.

Azikwe kawe ni iiẹ Amẹrika ni Fasiti Columbia, Fasiti Pennsylvania ati Faisiti Howard. Lẹyin naa lo pada si ilẹ Afirika ni ọdun 1934 lati bẹrẹ iṣẹ akoroyin.

O da iwe iroyin Africann Pilot silẹ lọdun 1937, lẹyin naa lo tun da awọn iwe iroyin miran silẹ.

Lara awọn ohun manigbagbe ti wọn fi n ṣe iranti Nnamdi Azikwe ni awọn ibi ti wọn fi sọ orukọ rẹ bi; papakọ ofurufu to wa ni Abuja, papa-iṣere bọọlu alafẹsẹgba ni Enugu, Fasiti Nnamdi Azikwe ni Awka, adugbo Unamdi Azikwe ni orilẹ-ede Tanzania, ati bẹẹbẹẹ lọ.

Oloye Azikwe jẹ Ọlọrun nipe ni ọjọ kọkanla, oṣu karun un ọdun 1996.

7. Tafawa Balewa

Wọn bi Alhaji Abubakar Tafawa Balewa ni oṣu kejila ọdun 1912 ni ipinlẹ Bauchi.

Tafawa Balewa jẹ akinkanju oloṣelu ati adari igbimọ ijọba kan ṣoṣo ti Naijiria ni lẹyin ominira.

O jawe olubori ninu idibo sipo aṣofin lọdun 1946 ati 1947.

Gẹgẹ bi asọfin, o ja fun ẹtọ awọn ọmọ Naijiria to wa lati oke ọya ni ifọwọsowọpọ pẹlu ẹnikeji rẹ, Alhaji Ahmadu Bello. Lẹyin naa ni awọn mejeji da ẹgbẹ oṣelu Northern People's Congress (NPC) silẹ.

Ni ọjọ karundinlogun oṣu kini ọdun 1966 ni awọn ologun kan to ditẹgbajọba ṣeku pa Balewa pẹlu awọn adari miran.

Lẹyin ọjọ mẹfa si ni wọn ṣe awari oku rẹ lẹba ọna ni agbegbe ipinlẹ Eko. Iroyin iku Alhaji da rogbodiyan silẹ ni oke ọya, eyi to yọri si iditẹgbajọba miran loṣu keje ọdun kan naa.

Ijọba Naijiria yẹ si nipa fifi aworan rẹ si owo Naira marun un ati bi wọn ti yi orukọ Fasiti Bauchi pada si oruke rẹ.