Oriṣiriṣi owe, aṣamọ, akanlo ede ati akoonu to kun fun ero ọgbọn ati girama to pe ni Yoruba fi maa n ba ara wọn sọrọ. Yoruba a maa fi ẹnu, oju, imu ati ọwọ tabi ẹya ara mii bi ẹsẹ ba ara wọn sọrọ to jẹ pe ajoji ko ni mọ ohun ti wọn n sọ. Koda owe to jẹ ẹṣin ọrọ naa wa nibẹ