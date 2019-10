Image copyright PA Media Àkọlé àwòrán UK àti EU fẹnukò lórí ọ̀rọ̀ Brexit, sùgbọ́n ẹgbẹ DUP ní kò ní ṣeéṣe.

UK ati ajọ iṣọkan ilẹ Yureoopu, EU ti fẹnuko lori ọrọ brexit to n ja nilẹ.

Wọn ni bi awọn adari orilẹ-ede mejeji ṣe n mura lati pade ni Brussels laipẹ.

Adari igbimọ ijọba United Kingdom, Boris Johnson lo fi ọrọ naa lede loju opo Twitter rẹ pe:

Awọn adari oirlẹ-ede ọhun ni wọn ti n ṣiṣẹ papọ lọna lati fi ẹnu ọrọ Brexit ọhun jona, sugbọn wọn o nilo atilẹyin awọn aṣẹjọba orilẹ-ede mejeeji ọhun.

Bo tilẹ jẹ pe awọn adari mejeeji naa n fẹ ki ọrọ brexit yii ṣaṣeyọri, ẹgbẹ Democratic Unionist Party, DUP, ni wọn ko ni gba ko ṣeeṣe.

Nini ọrọ ti wọn fi sita ni Northern irish Party ti sọ pe Brexit ko le ṣe anfani kankan fun wọn ni Ariwa Ireland ati pe awọn ṣi duro sori ipinnu wọn.

Loju olori Labour, Jeremy Corbyn nitirẹ, igbesẹ tuntun yii buru ju ti atẹyinwa lọ Theresa May bú sẹ́kún, ó ní òun kò ṣe olóòtú ìjọba UK mọ́.

O ni, koda, ti Theresa May gan an san ju eyi lọ Ta ló máa gba iṣẹ́ lọ́wọ́ Theresa May?.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 'O yé kí ìbáṣepọ̀ Nàìjíríà àti UK dán mọ́rán síi lẹ́yìn àbẹ̀wò May'

Adari igbimọ ijọba United Kingdom, Boris Johnson ati aarẹ European Commision, Jean-Claude Juncker ti rọ awọn aṣofin orillẹ-ede ti ọrọ naa kan, lati ṣe atilẹyin fun Brexit ọhun.

Wọn ti fi lẹta ranṣẹ si Aarẹ igbimọ ilẹ̀ Yuroopu, Donald Tusk pe igbesẹ yii tọna lasiko yii.