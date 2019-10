Ìgbésẹ̀ Marùn tí o lè gbé lati bóyọ lọ́wọ́ Ajinigbé.

Image copyright @okasanmi Àkọlé àwòrán Ìgbésẹ̀ Marùn tí o lè gbé lati bóyọ lọ́wa Ajinigbé.

Ọ̀rọ̀ ìjínígbé kìí ṣe ohun tuntun mọ lorílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítori ipò kípò tí o bá wa , kò si ẹni ti kò le bọ si ọwọ àwọn ajjínígbé.

Ọjọ́ sátide òde yìí ni wọ́n tún ji igbékeji kọmísọna ọlọpàá àti oludari ẹkun Suleja Musa Rabo gbe ni òpópónà Barde si Jos.

Botilẹ jẹ́ pé Ilé iṣẹ́ ọlọpàá ni àwọn ti rí àwọn méèjì ti wan jí gbe yìí pàda àwọn si ti mú àwọn ajínígbé náà, o fí hàn pé kò si ẹni ti kò le kó si pànpẹ́ ajinigbe.

Nítori àwọn ìsẹlẹ̀ yìí ni BBC ṣe ṣe ìwádìí àwọn ìgbésẹ̀ ti èniyan le gbé láti ri ìúsílẹ̀ to bá tilẹ̀ bọ si ọwọ àjínigbe.

Ọ̀nà márùn-un tí o lé fi bọ́ lọ́wọ́ ajinigbe

Gẹ́gẹ́ bi àgbẹnusọ ọlọpàá ìpínlẹ̀ Kwara Dsp Ajayi Okasanmi se sọ oní bi àjíní gbé ba kọ́kọ́ mú ànìyàn:

Oun àkọkọ to ṣe pàtàkì nim pé, gbà nínú ara rẹ pé lóòtọ́ ni o ti bó si ọ́wọ́ ajínigbe, nítori náà kíkó àbámọ tàbi dída èbi ru ẹnikẹni ko lè wáyé mọ, nítori náà èyí yóò fún iru ẹni bẹ́ẹ̀ ní ànfani láti tètè mọ ọ̀nà abáyọ.

Ìgbésẹ̀ keji ni láti to gbogbo èrò rẹ̀ papọ láti mọ bí òó ṣe ronu lórí ǹkan ti wan ba ń bèrè nítori pé ní orílẹ̀-èdè Naijiria ọ̀ps ìjínigbé kò ju nitori owo lọ, nítori náà ńko to ẹnikéni ba ti bọ si ọwọ àjinigbe, o gbọdọ mọ àlude àti apade ọ̀rọ̀ rẹ kò gbọdọ tàse ki o maa ba la ikú lọ kí ìrànlọ́wọ́ to de.

Lẹ́yìn èyí ó ṣe pàtàkì fún ẹni ti an ji gbé láti mọ pé oun ko gbọdọ fi oju rinju pẹ̀lú ajínigbe, ìdí èyí pé, ó ṣeeṣe ki ọkàn nínú àwọn ajínígbe jẹ ẹni mímọ̀ ti oju b wá pade pẹlu irú èhìyàn bàyìí, o lé la ẹmi lọ.

O ṣe pàtàki láti fọ́wọ́ sowọpọ̀ pẹ̀lú àwọn ajínígbé ní àsìkò ti o ba fi wà lábẹ́ àkóso wọ̀n, wan kìí ṣe ẹni ti ẹniyan le ba jiyaǹ, o ṣe pataki láti dáhun gbogbo ibere ti wọ́n ba n bere, lati ori Number ipe, tabi ti ATM to fi mọ àdírẹ̀ẹ̀sì.

Bákan náà lo tun ṣe pàtàki láti ni ìgbòya, èyi ni okun inu ti yóò ma sọ fun ẹni náà pe yoo làájá, bi iru igboya yìí ba si ti wà, ẹni náa yoo le gbágbọ pe oun yoo ri itúsilẹ̀ ati pe ìrànlọ́wọ́ ń bọ, nínú gbogbo ìsòrò yìí àdúra sẹ pàtàki àti 'pé o gbọ̀dọ̀ bawọn dọrẹ, èyí yóò jẹ ki àwọn ajinigbe yii náà mọ pe àye rẹ o lé àti pe gbogbo ǹkan ti o ń ba àwọn sọ ni òòtọ́ wà nibẹ̀

Ọkasanmi wá wa gba ọmọ Nàìjíríà níyànju pé ó ṣe pàtàki láti wọ́ gbogbo ọ̀nà láti ma bọ sọ́wọ́ àwọn ajínígbe, pàápàá jùlọ ìgbé aye ẹlomiran lori ẹ̀rọ ayelujara lo sokùnfa bi wọ́n ṣe jigbe