Image copyright Instagram

Olootu ere laarin awọn oṣere Yoruba, Olajide Kareem ti gbogbo eeyan mọ si Seun Egbegbe ti lo o le lọdun meji ati abọ lọgba ẹwọn bayii lai lee san beeli owo miliọnu marun ti ile ẹjọ giga wọ̀n fun un niluu Eko.

Ẹni ọdun mẹtalelogoji ni Egbegbe ti ọwọ ofin tẹ lori ẹsun pe o fi ọna eru gba owo lọwọ awọn to n ṣe pasiparọ owo ti ko din ni ogoji kaakiri ilu Eko.

Iroyin sọ pe ṣe ni Egbegbe a tan wọn pẹlu ko sọ fun wọn pe oun ni owo Naira ti oun fẹ parọ si ti ilẹ okere tabi ti il okere si Naira ni yoo ba lọ wọn lọwọ gba.

Bakan naa wọn tun fi ẹsun pe wọn ba ọpọlọpọ ẹrọ ibanisọrọ iphone to ji lọwọ rẹ. Eyi lo mu ki wn gbe e janto lọ si ile ẹjọ to si ba ara rẹ lọ́gbà ẹwọ́n lati ọjọ kẹwaa oṣu keji, ọdun 2017.

Oniruuru ni awọn ẹsun ti wọn fi kan olootu ere Yoruba yii to jẹ ẹni mimọ daadaa niluu Eko, ẹsun latorii owo Naira N39,098,100, si owo dollar $90,000 ati Pounds £12,550.

Egbegbe pẹlu ẹnikan to n jẹ Oyekan Ayomide ni wọn mu lọdun 2017 ti wọn fara han niwaju adajọ agba Oluremi Oguntoyinbo lori ẹsun mẹrindinlogoji to ni ṣe pẹlu owo ko to di pe ọwọ to tẹ awọn mii ti ẹsun pa wọn pọ.

Olootu ere Yoruba yii ti fi igba kan ri jẹ ọkọ afẹsọna gbajugbaja oṣere, Toyin Abraham.

Image copyright Instagram

Awọn afurasi ọdaran naa ni awọn ko jẹbi gbogbo ẹsun ti wọn fi kan wọn ṣugbọn wọn ṣi wa latimọle di akoko yii.

Lọjọ kẹrindinlọgbọn oṣu keji ọdun 2017 kan naa ni adajọ agba Oguntoyinbo dajọ pe wọn yoo san beeli miliọnu marun un naira pẹlu oniduro meji.

Ni adajọ agba ba pa a laṣẹ pe ki wọn wa ni atimọle titi di igba ti wọ́n ba lee san beeli wọn.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Mama Rainbow: Toyin Adegbola àti Razak Olayiwola ní ìyá rere àti àwòkọ́ṣe gidi ní

O ti wa pe ọdun meji ati oṣu meje bayii ti Egbegbe lo lẹwọn Ikoyi niluu Eko ṣugbn ti ko tii ri alagbaalẹ kankan ninu ẹbi tabi ara ti yoo gba beeli rẹ.

Alukoro ile iṣẹ ọlpaa ipinlẹ Eko ni "kii ṣe ẹbi wa pe o ṣi wa lẹwọn, tori ko ri ẹnikẹni gba beeli rẹ ni".