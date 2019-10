Image copyright Yinka Alaya/Facebook

Ile iṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Kwara ti fi panpẹ ofin mu ibudo atúnwàṣe ti wọn ti ko eniyan ọgọrun o le mẹjọ sigbekun lọna aitọ ni agbegbe Ọlọrunṣogo, Ilorin, ipinlẹ Kwara.

Ọkunrin ọgọrun le mẹta lo wa ni ahamọ yii ati obinrin marun un ti ọjọ ori wọn wa laarin ọdun mejila si ogoji ti wọn si de ọpọ wọn nigbekun.

Iroyin sọ pe irisi awọn to wa lahamọ yii jọ ti awọn ti ko ri itọju rara ti ko si rounjẹ jẹ fun ọpọlọpọ ọjọ.

Bi o tilẹ jẹ pe lara awọn to wa ninu igbekun ti ọlọpaa ti gba silẹ ni lootọ ni awọn ya ọmọ buruku to si jẹ pe latari eyi lawọn obi wọn fi mu wọn lọ si ilbudo atunwaṣe yii, wọn ni Ọlọrun ti jẹ ki aye awọn yi pada ṣugbọn bi ẹni to la ina kọja ni.

Ọrọ awọn ọlọpa fihan pe ifẹ inu awọn mii tabi obi wọn ni lati mu lọ si ayédèrú ibudo atúnwàṣe yii ti wọn si san owo gọbọi fun alakoso ibẹ. Ọlọpaa ni awọn yoo ṣe ifọrọwanilẹnuwo lori eleyii.

Kọmiṣana ọlọpaa ipinlẹ Kwara, Ọgbẹni Kayode Egbetokun ni agbajọwọ ikọ to ṣawari ile yii pẹlu agbekalẹ iṣẹ ọpọlọ lo mu iṣẹ naa yọri si rere ati pe awọn yoo tubọ tẹra mọ iru igbesẹ yii lati tu aṣiri awọn ibudo mii bii ti eleyi kaakiri ipinlẹ naa.

Image copyright Yinka Alaya/Facebook

Bakan naa wọn ni awọn yoo ṣe ohun to tọ lati da awọn ti wọn ri itusilẹ yii pada sọdọ awọn mọlẹbi wọn lalafia.

Ẹwẹ, baba kan ẹni ọdun marundinlọgọrin to jẹ alakoso ibudo yii, Abdulraheem Owotutu ni oun ko fipa mu ẹnikẹni ninu awọn to wa ni ibudo yii.

Abdulraheem ti ko lee foju rẹ riran ni funra awọn obi wọn lo mu wọn wa ki wọn ba wọn mojuto ayipada iwa wọn ti wọn si ti yipada lootọ koda atawọn ti wọn mu wa ni were tara wọn ti da bayii.

Ọmọ ilu Ila ni ipinlẹ Osun ni Abdulraheem to ni oun ti wa ninu iṣẹ yii lati ọdun 1977.