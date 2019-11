Image copyright facebook Àkọlé àwòrán Ibi ina okobaba

Ijamba ina miran tun ti ṣẹyọ ni ilu Eko ti o si jo ọpọ ile ati dukia ni agbegbe Okobaba ninu ọja pako to wa nibẹ.

Ọṣẹ ti ina naa ṣe ti mu ile marun un miran, ti o si jo wọn raurau.

Ileesẹ panapana ati ajọ LASEMA tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní Eko ni, awọn ti n sa gbogbo ipa lati pa ina naa.

Nigba to n ba ile iṣẹ BBC Yoruba sọrọ, Oludari agba fajọ Lasema, Femi Osanyintolu ṣalaye pe, gbogbo agbara ni ile iṣẹ naa n sa lati daabo bo dukia ati awọn eniyan.

O ṣalaye siwaju pe, ko si ẹmi to sọnu sinu ijamba naa, ti ko si sẹni to le sọ pato ohun to ṣokunfa ina naa ṣẹyọ lojiji.

Àkọlé àwòrán Awon eniyan n pa ina naa

Oludari ajọ Lasema tun ni ko si ẹni to le sọ pato iye dukia to ba ina naa lọ, titi di asiko ti a n ko iroyin yii jọ.

Ti a ko ba gbagbe lẹnu aipẹ yii ni ina ṣẹyọ ni inu ọja Balogun ti o wa ni ilu Eko bakan naa, ti ẹmi ati dukia si ba iṣẹlẹ naa lọ.