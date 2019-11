Image copyright @profjaysblog Àkọlé àwòrán Awọn ọlọpaa lo gbe arakunrin naa lọ ile iwosan lẹyinakọlu ọhun

Ẹni ọdun mẹtadinlọgbọn kan ti padanu oju rẹ mejeji lẹyin ti awọn adigunjale yinbọn lu oju rẹ nilu Eko.

Tom Waziri, to jẹ akẹkọjade Fasiti ipinlẹ Kogi to si n gbaradi lati lọ ṣe eto agunbanirọ ki iṣẹlẹ naa to ṣelẹ si i.

Gẹgẹ bi ọrọ to sọ fun awọn oniroyin, iṣẹ awakọ lo n ṣe pẹlu ileeṣẹ awakọ Bolt nilu Eko.

Ọjọ kejila oṣu kẹsan an ọdun 2019 ni akọlu naa waye, ti awọn adigunjale ọhun yinbọn fun un, leyii to mu ki ọta ibọn wọ oju rẹ.

Waziri sọ pe, ni igba ti oun n gbe ero ọkọ kan lọ si agbegbe Papa Ajao, to wa ni Mushin, ni nkan bi aago mẹjọ aṣalẹ ni iṣẹlẹ naa waye.

O ṣalaye pe, "Ọkan lara awọn adigunjale ọhun kọ oju ibọn si mi, bi mo ṣe fẹ fun un ni ẹrọ ibanisọrọ mi lo yin ibọn ọhun si mi loju. Lẹyin naa lo gba ẹrọ ibanisọrọ ti wọn si fẹsẹ fẹ."

Lẹyin eyii ni ero ọkọ naa sa jade to si pe fun iranlọwọ, ko to di pe awọn ọlọpaa jade si wọn.