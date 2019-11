Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Akita

Aja yẹ ko jẹ ọrẹ fun awọn to fẹran rẹ, amọ awọn aja kan wa to le se ipalara fun awọn eniyan to ba n sin wọn.

Awọn aja miran wa ti wọn ma n hu iwa ipa , ti wọn si le e bu eniyan jẹ nigbakuugba to ba wu wọn eyi to jẹ ewu nla.

O pọn dandan ki eniyan mọ iru ẹya aja ti a lee sin ninu ile lati le daabo bo awọn to wa ni agbegbe naa.

Ẹ wọ orukọ awọn aja ti ẹ gbọdọ yẹra fun:

Aja Bullmastiff:

O jẹ ẹya aja ti yoo le eniyan lere nitori bi o se tobi to, ẹrujẹjẹ ni, to si le pa eniyan.

Bullmastiff

German Shepherd:

Aja yii ma n pa awọn aja kekeke to ba sun mọ. O ma n wuwa ipa, o si ma n tobi, awọn ọlọpaa ma n lọ wọn fun isẹ wọn.

German Shepherd

Rotweilers:

Ẹya aja yii naa jẹ eyi to wọpọ laarin awọn eniyan, amọ to loro lara pupọ ju. Ẹnikẹni ti ko ba kọ aja yii daadaa, o le e lugbadi ipalara lati ọwọ aja yii.

Rotweilers

Aja Pitbulls:

Pitbulls lo buru ju ninu gbogbo aja ti eniyan ko gbọdọ gbe sile, ti o si ti pa ọpọlọpọ eniyan kaakiri agbaye. nitori naa ni won se gbegile rira aja yii lai gba asẹ ijọba.

Aja Pitbulls

Aja Bully Kutta tabi Mastiff:

Irufẹ aja yii jẹ aja to le lati kọ lẹkọ, ti o si ma n wuwa ipa, nitori naa wọn ma n lo lọpọ igba fun aja ti wọn ma fi n ja ni.

Mastiff

Aja Akita:

Eyi jẹ aja ti ko buru pupọ, amọ o jẹ aja to gboju, ti eniyan gbọdọ kọ ni ẹkọ.

Akita

Aja Boxer:

Ohun naa jẹ aja ti kii ja kikankikan, amọ ọpọlọ rẹ pe, nitori naa wọn ki n tete tẹle ohun ti olowo wọn ba sọ fun wọn.

Boxer

Great Danes:

O jẹ aja to tobi to si ma n jẹ ibẹru fun awọn eniyan, ti wọn ko ba kọ aja naa daadaa, o le se ipalara fun wọn.

Great Danes

Wolf Hybrid:

Gẹgẹ bi a se mọ wi pe awọn aja wa lati ara ikooko, amọ awọn eniyan kan si n gbe aja gun ẹya ikooko, eleyii ti o mu won buru si.

Orilẹede Amerika tilẹ ti fofin de e ki enikeni ma sin iru aja bẹẹ nitori o ti pa, o kere tan, eniyan merindinlogun lorileede naa.

Wolf Hybrid

Chow Chows:

O jẹ ẹya aja to fẹ̀ran olowo wọn, ti o si ma n kọju ija si ẹnikẹni to ba gbẹna woju olowo rẹ.