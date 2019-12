Image copyright Getty Images

Njẹ o mọ pe ileeṣẹ ọlọpaa, awọn oṣiṣẹ ẹka ipẹjs fun ijọba, awọn adajọ atawọn oṣiṣẹ aṣọbode lo gba riba julọ lorilẹede Naijiria?

Ma ṣe haa o, ohun ti iwadii ajọ aṣesiro ode lorilẹede Naijiria, Nigeria Bureau of Statisics, NBS lo fi idi rẹ mulẹ ninu iwadii to ṣe to si gbe abajade rẹ sita fun aye ri lọjọ Ẹti.

Iwadii naa ni o ṣeni laanu pe awọn oṣiṣẹ agbefọba ti pataki iṣẹ ilu nbẹ ni ikawọ wọn atawọn to wa ni iṣkoso ofin gan ni a n ba nidi iwa ibajẹ naa.

Bakan naa ni iwadi ọhun tun fidi rẹ mulẹ pe, ninu gbogbo awọn owo riba ti awọn ọlọpa, olupẹjọ ijsba, adajọ atawọn ileeṣẹ ologun gba, ida mẹta ninu rẹ lo jẹ wi pe awọn gan funrawọn lo beere fun un.

O fi kun un pe, ida mọkanlelogun awọn obinrin to n gbe ni igberiko lo san owo ẹyin fun oṣiṣẹ ijsba kan ninu gbogbo awọn obinrin igberiko to ni ohun kan tabi omiran lati ṣe pẹlu awọn oṣiṣẹ ijsba laarin oṣu mejila to ṣaaju iwaadii ọdun 2019 yii.

Ẹwẹ iwadii naa tun fi kun pe riba gbigba ti sọ eto igbanisiṣẹ lorilẹede Naijiria di toni owo ree, iṣẹ ree.

Image copyright @CustomsNG

Abajade iwadii ajọ aṣeṣiro ode naa jẹ ko di mimọ pe omilẹgbẹ awọn to riṣẹ lo ni awọn san owo ki awọn to ri iṣẹ.

Ida mejilelọgbọn awọn to ri iṣẹ ijọba laarin ọdun mẹta sẹyin ni wọn sanwo riba ki wọn to ri iṣẹ ijọba gba eleyii to pọ ju irufẹ ayẹwo bẹẹ ni ọdun 2016 ni ilọpo meji.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Wòólì Alfred kú lọ́dún 1964, ó tún padà wà sí ìlú Agelu f'ọ́jọ́ mẹ́rìnlá!

Ni ti ẹlẹkunjẹkun, ẹkun aringbungbun gusu Naijiria(South-south 35.4%) ni iwa riba gbigba ti gogo julọ. Lẹyin naa ni ẹkun aringbungbun ariwa orilẹede Naijiria, (North central 32.6%)

Amọṣa ni ti ipinlẹ si ipinlẹ, ipinlẹ Kogi ni iwa riba gbigba ti pọju lọ lorilẹede Naijiria, lẹyin naa ni ipinlẹ Gombe tẹlee.