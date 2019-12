Sanna Marin, ọmọ ọdun 34 to di olóòtú ìjọba tó kéré jùlọ láyé

Image copyright @Sanna Àkọlé àwòrán ọmọ ọdun 34 to di olórí orìlẹ̀-èdè tó kéré jùlọ láyé

Ni gbogbo agbaye lọwọ lọwọ, Sanna Marin lo kere julọ to jẹ olootu ijọba orilẹ-ede.

Omo ọdun mẹrinlelọgbọn yii jade labẹ asia ẹgbẹ oṣelu Social Democratic Party ni orilẹ-ede Finland.

Kete ti adari wọn , Antti Rinne kuro nipo gẹgẹ bi olootu ijọba Finland ni wọn ti yan minista fun eto irinna wọn sipo.

Lọsẹ to m bọ ni wọn maa ṣe ibura fun ọdọmọde olootu ijọba yii ni Finland.

Oun lo maa ṣaaju awọn adari ẹgbẹ oṣelu maraarun to wa ninu ijọba ilẹ naa.

Sanna ati awọn obinrin mẹta miran ti ọjọ ori wọn ko tii pe ọdun marundinlogoji ni wọn jọ maa tukọ orilẹ-ede Finland.

Obinrin ni awọn adari ẹgbẹ maraarun to n tukọ iṣelu wọn.

Ogbeni Rinne kọwe fipo rẹ silẹ lẹyin ti awọn kan ni awọn ko nigbagbọ ninu rẹ mọ gẹgẹ bii adari ijọba.

Wọn ni wọn ko dunnu si bo ṣe ṣe ọrọ iyanṣẹlodi awọn oṣiṣẹ ileeṣẹ ifiweranṣẹ to ṣẹlẹ ni finland.

Ketet ti wọn ba ti bura fun Sanna lo maa di olootu ijọba to kere julọ lagbaye yatọ si Jacinda Ardern to jẹ omo ọdun mọkandinlogoji to n tukọ New Zealand ati Oleksiy Honcharuk to jẹ marundinlogoji to jẹ olootu Ukraine

Ta ni Sanna Marin?

Sanna ni ẹni akọkọ ninu iran rẹ to maa kawe gboye fasiti.

Lọmọ ọdun mẹtadinlọgbọn lo ti n ṣoju ẹkun rẹ ninu ijọba.

O di ọmọ ile igbimọ aṣofin agba lọmọ ọgbọn ọdun.

O di minista fun eto irinna orilẹ-ede Finland lọdun 2019.

O jẹ iya fun ọmọ obinrin to jẹ ọmọ oṣu mejilelogun

Kete ti wọn kede Sanna lo sọ fun awọn akọroyin pe iṣẹ pọ lọwọ ijọba oun lati ṣe lẹyin idibo yii

O ni: Emi ko ro nipa ọjọ ori mi tabi pe obinrin ni mi, koko to mu mi lọkan ti mo fi n ṣe oṣelu ni lati lati mu igbe aye tubọ rọrun sii fawọn eniyan mi ki awọn oludibo le gbọkan le mi pe mi ko ni jẹ koju ti wọn.