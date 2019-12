Image copyright KATE MONTANA

Ẹgbẹgbẹrun awọn nkan abẹmi inu omi to fara jọ nkan ọmọkunrin ti wẹ jade sita lori omi okun kan ni ilu Carlifornia.

Awọn nkan naa to maa n ran, to lee kere pada to si lee le ri bii aran inu omi eyi ti awn onim sayẹnsi n pe ni Urechis caupo.

Bi o tilẹ jẹ pe mọlẹbi aran ni wọn, o wọpọ ki wọn maa pe wọn ni "ẹja Penis".

Ṣe ni awọn aran maa n ri ara wọn bọ abẹ ilẹ ṣugbọn laip yii ni iji wu wọn jade si ori okun Drakes ni nkan bii aadọta maili si ilu San Francisco ti wọn si kun gbogbo ilẹ.

Onimọ Sayẹnsi Ivan Parr kọwe lati ṣalaye pe lóòtọ́ awọn nkan abẹ ilẹ kan wa biirẹ lati nkan bii ọọdunrun miliọnu ọdun sẹyin ti awọn mii si maa n lo to ọdun mẹẹdọgbọn laye.

Ninu okun, awọn nkan abẹmi naa a wu ilẹ ni dedee bi ẹya ara wọn ṣe ri bii lẹta "U" ti yoo si gun daa daa.

Àìsàn tó ń ṣe mí kìí ṣojú lásán! Àdúrà ni mo nílò kìí ṣowó - Pa Kasumu

Wo ohun tó 'sun Sẹ́nétọ̀ Dino Melaye dé ìdí tíátà

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Taa gan ló ń jí orin àti ohùn ara wọn lò nínú Adewale Ayuba àti Ajebori

Awọn orukọ mii ti wọn n pe wọn to tun lee dun un gbọ leti ni "inkeeper worm" eyi ti wn ri mu latara iru igbe aye ti wọn n gbe labẹ ilẹ.

Irufẹ awọn ẹya ẹja yii mii ni eja Shark atawọn to tun n fi ẹja Penis yii ṣe ounjẹ wọn.

Kẹẹ si maa wo o, wọn ri ẹja Penis yii gẹgẹ bi ounjẹ teeyan n jẹ́. Urechis unicinctus ni eyi ti wọn ri ni Guusu Asia, ounjẹ adidun lo jẹ lawọn orilẹede bii South Korea.