Àkọlé àwòrán Ijọ Sotitobirẹ: Idí ilé òrìsà ni ọ̀rọ̀ náà yoò ti yànju- Ọọni Ife

Bawo ni gbogbo wàhálà to ń wáye ni sọọsi Sọtitobire Miracle Centre ni ilú Akure ṣe bẹ̀rẹ̀ gan?

Arabinrin Olawole to jẹ́ iyá Gold Kolawole lo gbe ọmọ rẹ̀ lọ si sọọsi awọn ọmọde nile ijọsin wọn lẹ́yin ọ̀pọ̀lọpọ ọ̀rọ̀ latọdọ àwọn olukọ ọmọde ninu ijọ náà pe ki iya Gold maa gbé ọmọ rẹ̀ wá si ilé ijọsin ọmọ wẹwẹ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Akure Kidnap: Àwọn abiyamọ fẹ̀hónúhàn lórí ọmọ tí wan jígbé nílé ìjọsìn Akurẹ

Ọpọlọpọ lo ti fẹhonu han lori ọ̀rọ̀ yii nigba ti wn ko ri ki ohunkohun ṣẹlẹ lati igba ti iya ọmọ ti figbe ta.

Lẹ́yin ti o pada lọ si ilé ijọsin láti lọ wo ọmọ rẹ̀ ló ri i pé ọmọ náà ko si nibẹ̀ mọ.

Bayii ni wahala ṣe bẹ̀rẹ̀, nitori pé o hàn gbangba pé ẹnikan ti ji ọmọ gbé.

Kini otitiọ kini irọ́ nínú gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ náà

Gẹ́gẹ́ bí ìyá ọmọ náà ṣe sọ, nígba ti ọmọ sọnú, o ni oludásìlẹ̀ ijọ náà Alufa Babatunde rọ àwọn láti lọ simi silé ki wọn si ma fi ọ̀rọ̀ náà lọ ọlọpàá.

Lẹ́yìn gbogbo ìgbìyànju ti ọmọ náà kò si jẹ́ rírí, Arabinrin Kolawole ni olùdásilẹ̀ ijọ náà ko gbe igbésẹ̀ kan to ṣe koko, èyí ló fàá ti òun fi ke gbajare sita ti Deji Akure si fi pa a láṣẹ̀ pé ki awọn wa bura.

Arabinrin Modupe Kolawole ni àwọn aṣọna to wa lẹ́nu iṣẹ́ lọ́jọ́ náà àti igbakeji oludari lo lọ sibẹ ṣùgbọ́n oludasilẹ ijọ ko dasi ọ̀rọ̀ náà.

Wọn pa ọlọ́pàá kan níbi tí wọ́n ti dáná sun ìjọ Sotitobire l'Akurẹ - Police PRO

Nígba ti ọ̀rọ̀ de agọ ọlọpàá, nínú àwọn aṣọ́na mẹrinla to wà nilé ijọsin lọ́jọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà, meji péré lo yọju si agọ ọlọpàá.

Ní ọ̀sẹ̀ to kioja nígba ti ọ̀rọ̀ náà kò yanju ni ọlọpàá gbé Alfa Babatunde lọ si agọ wọ́n fun ifọ̀rọ̀wánilẹnuwo.

BBC yoruba ko ri àrídáju pé lóòtọ ni Alfa Babatunde dáku ni àgọ àwọn àjọ DSS.

Ní ọjọ ru ni òkíkí kan pé wọ́n ri òkú ọmọ kan nibi ti wọ́n rì í mọ́lẹ̀ si niwáju pẹpẹ ilé ìjọsin Sọtitobirẹ, èyí si lo ṣe okùnfa ti àwọn ọdọ àti ara ilú fi lọ dána sun ilé Woli àti ijọ Sotitobirẹ nilu Akure.

Nígba ti ọ̀rọ̀ náà bẹ̀rẹ̀, àwọn kan ni Alfa ọhun ni ìbásṣepọ pẹlú gomina ìpínlẹ̀ Ondo, èyi si ló ṣe okùnfa ti Gomina ipínlẹ̀ kò fi dá si ọ̀rọ̀ náà.

Sùgbọ́n ní ìgba ti BBC ba oluranlọwọ pàtàki Gomina Akeredolu Onimọ ẹrọ Tunji Ariyomo sọ̀rọ̀ lóri ọ̀rọ̀ rẹ̀, o ni kò si ǹkan to jọ bẹ́ẹ̀, sùgbọ́n gẹ́gẹ́ bi olórí, oye lààgbà wó ni gomina fi ṣe, ati pe Gomina ko ni ìbásepọ kankan pẹ̀lú woli náà. O ni "ipo Ọba ni Gomina wa, ko yẹ ko yára sọrọ".

Níbo ni ọ̀rọ̀ de duro bayìí?

Nígba ti BBC kan si àjọ CAN lóri ọ̀rọ̀ náà , wọ́n ni àwọn kò ni ọ̀rọ̀ kankan láti sọ nítori pé Babtunde kìí ṣe ọmọ ẹgbẹ́ Christian Association of Nigeria (CAN).

Ní bayìí ilé iṣẹ́ ọlọpàá ti kó ọmọ ijọ méje àti àwọn ènìyàn mẹ́wàá mìíràn ti wọ́n ba níbi ti wọ́n ti n kó àwọn nkan to jóná kù.

Àkọlé àwòrán Arabinrin Modupe Kolawole ni àwọn asọna to wa lẹ́nu iṣẹ́ lọ́jọ́ náà àti igbakeji oludari lo lọ sibl sùgbọ́n oludasilẹ o dasi ọ̀rọ̀ náà.

Bakan náà ni àkọròyìn BBC ní Akurẹ sàlàyé pé ìyá ọmọ to sọnú fi ìròyìn sọwọ́ sí òun pé àwọn ti lọ ri Ọni ilé Ifẹ̀ Ọba Adeyeye Enitan Ogunwusi lóri ọ̀rọ̀ ọmọ náà ati pé Kabiyesi ti ṣe iléri pé òun yóò tu iṣu dé ìsàlẹ̀ ikoko lóri ọ̀rọ̀ náà ati pé ìpè yòó lọ si ọdọ àwọn àjọ DSS láti ma jẹ́ ki àwọn alagbara kankan o yọ woli náà kuro latimọle titi ti ọ̀rọ̀ yòó fi yanju.

Bakan náà ni Ọọni ni ki wọ́n fi ọkàn wọ́n balẹ̀ pé wọ́n o mú wọ́n si ilé Orisà Oodua láti lọ wádìí ibi ti ọmọ náà wa.