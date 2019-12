Image copyright @A_Salkida Àkọlé àwòrán Wọn yibọn pa ọkan lara awọn eeyan ọhun, lẹyin naa ni wọn bẹ awọn mẹwaa to ku lori

Ẹgbẹ agbesumọmi Islamic State IS, ti fi fọran kan lede, nibi ti wọn ti pa awọn Kristẹni mọkanla lorilẹ-ede Naijiria.

Wọn ni awọn pa awọn eeyan naa lati gbẹsan bi orilẹ-ede Amẹrika ṣe pa olori wọn, Abu Bakr al-Baghdadi ni Syria loṣu kẹwaa ọdun yii.

Awọn eeyan naa ti gbogbo wọn jẹ okunrin ni wọn ji gbe ni ipinlẹ Bornu.

Ọjọ keji ọdun Keresi ni IS gbe fidio naa jade, leyi to mu awọn onwoye ohun to n lọ sọ pe wọn fẹ mọọmọ jẹ ko ṣe dede ọdun Keresimesi ni.

Ijọba Naijira ko tii sọ ohunkohun lori fọran ọhun, bẹẹ naa ni ẹgbẹ Islamic State ti Iwọ oorun Afrika ko ti sọrọ kankan nipa rẹ.

Lara awọn ohun to wa ninui fidio naa ni bi wọn ṣe yibọn pa ọkan lara awọn eeyan ọhun, ti wọn si bẹ awọn mẹwaa to ku lori.

Lẹyin naa ni wọn sọ pe "A pa awọn eeyan wọnyi lati gbẹsan iku awọn ọga wa, ti Abu Bakr al-Baghdadi wa lara wọn.

Ẹgbẹ Boko Haram jẹ ọkan lara awọn agbesumọmi to n doju ija kọ awọn ọmọ ogun Naijria.

Ṣugbọn ni ọdun 2016 ni awọn kan lara wọn yapa, ti wọn si darapọ asia ẹgbẹ Islamic State ti agbegbe iwọ oorun Afrika.