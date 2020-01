Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ṣé lóòtọ́ ní agbára àti ipá àwọn ọmọ ogun Iran tó kojú tí America?

Iran ṣeleri lati gbẹsan lẹyin ti America pa Ogagun rẹ to gajulọ lorilẹ-ede naa, Qasem Soleiman pẹlu ado oloro ni papakọ ofurufu ni Baghdad, lorilẹ-ede Iraq.

Adari patapata lorilẹ-ede Iran, Ayatollah Ali Khamenei lo sọ bẹẹ lasiko to n daro Soleiman to di oloogbe.

Nitori naa, iru agbara wo ni Iran ni lati koju ilẹ Amerika ti wọn fẹ gbẹsan iku ọgaagun naa lori rẹ.

Bawo ni ikọ ọmọogun Iran ṣe tobi to?

Ilẹ iwe giga ti International Institute for Strategic Studies to wa ni Ilẹ Gẹẹsi ni ọmọogun ilẹ Iran to iye 523,000.

Eleyii ni 350,000 ninu wọn jẹ ọmọgun ilẹ orilẹ-ede naa, nigba ti 150,000 ninu wọn si jẹ ọmọogun ikọ Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC).

Image copyright Getty Images

Bakan naa ni wọn ni ọmọogun oju omi, ti wọn n lo ọkọ oju omi fi ja ni agbegbe Strait of Hormuz, nibi ti ọpọlọpọ ọkọ oju omi ilẹ okeere ati Iran ti maa n koju ara wọn, paapa ni ọdun 2019.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Dambe fight: ìdíje ìjà láàrin àwọn akóni tó n ja ẹ̀ṣẹ̀

Ogoji ọdun sẹyin ni wọn da ikọ IRGC silẹ, ti wọn si n jẹ iranṣẹ fun adari patapata lorilẹ-ede naa.

Ikọ yii ma n ṣiṣẹ fun ilẹ Iran ni okeere lati ja ogun bonkẹlẹ fun orilẹ-ede naa.

Image copyright Getty Images

N jẹ ṣẹ Orilẹ-ede Iran ni ado oloro ọlọgọọrọ?

Bẹẹ ni, Iran ni ado oloro ọlọgọọrọ, eleyii ti o le ṣọọṣẹ fun orilẹ-ede Isael ati Saudi Arabia.

Ile iṣẹ ọmọogun orilẹ-ede Amerika fi lede pe Iran lo ni ado oloro to le e ṣekupani lọgọọrọ "ballistic misile" julọ ni orilẹ-ede to wa ni Gbungun Ila-oorun agbaye (Middle East).

Ọdun 2015 ni orilẹ-ede Iran ṣe adẹhun Ajọ Iṣọkan lagbaye lati dẹkun ṣisẹ ado oloro ọlọgọọrọ, amọ ko han si gbangba boya wọn ti pada si ni si ni ṣẹ ado oloro naa pada.

Bakan naa ni Ilẹ Iran ni agbara ati ohun ẹlo ija lati ṣe ohun ija igbalode to le ṣekupani lọgọrọ, Nuclear Weapon, amọ ti wọn ko tii ṣe e jade.

Njẹ Iran ni ohun eelo ayelujara ti igbalode?

Lẹyin ti awọn kan ṣe akoba fun eto ohun eelo ibugbamu ọlọgọọrọ ti Iran ko jọ ni ọdun 2010 nipa lilo ẹrọ ayelujara, wọn ti ṣe ẹrọ igbalode wọn lati le gbogun ti iru iṣẹlẹ bẹẹ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 'Inu mi bàjẹ́ nígbà tí mo bí i, odidi oṣù mẹ́ta, mi ò lè gbàdúrà s'Ọ́lọ́run'

Iwadii ni ikọ ọmọ ogun IRGC ni ohun eelo imọ ẹrọ ayelujara igbalode, ti wọn n ṣisẹ lori iwadii idakọnkọ ni okeere ati labẹlẹ.

Image copyright Getty Images

Ni ọdun 2012, orilẹede Amerika fi ẹsun kan Iran pe awọn lo wa nidi ikọlu awọn ohun elo ayelujara ti ile iṣẹ awọn banki ilẹ Amẹrika.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Olaitan Olamide: mò lè má nílò ìwé ẹ̀rí mi tí mo bá parí ní LASU

Bakan naa ni wọn fẹsun kan Iran ni ọdun 2019 pe wọn ṣe atako si ile iṣẹ imọ ofufufu ilẹ Amerika ati pe wọn ti ọwọ bọ eto idibo aarẹ ti ọdun 2019 to gbe Aarẹ Donald Trump wọle gẹgẹ bi aarẹ.

BBC Fact Reality Check