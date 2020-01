Image copyright Getty Images

Pasitọ ijọ kan ni Kenya ti gun iyawo rẹ lọbẹ pa lọjọ aiku lori aga iwasu ninu ṣọọṣi ti awọn mejeji jọ da silẹni ilu kan ni Mombasa.

Awọn olujosin to wa nile ijọsin lọjọ naa sọ fun awọn oniroyin pe Pasitọ naa, Elisha Misiko jokoo niwaju ninu ijọ nibẹ si lo ti dide lọ ba iyawo rẹ lori pẹpẹ to si gun un pẹlu ọbẹ to fi pamọ sabẹ ẹwu to wọ.

Lẹyin eyi lo lo ọbẹ kan naa lati fi gun ikun ara rẹ, bi awọn ọmọ ijọ ṣe tun fẹ sare si wọn lori pẹpẹ lo fi ọbẹ naa ge ara rẹ rẹ ní ọ̀fun.

Loju ẹsẹ ni Elisha gbẹmi mi nigba ti iyawo rẹ ku nile iwosan.

Ṣaaju ki ọrọ yii to ṣẹlẹ, tọkọ taya yii ti ni aawọ lori tani yoo maa ṣakoso ijọ gẹgẹ bi iwe iroyin Daily Nation ṣe sọ ọ.

Gbogbo bo ṣe ṣẹlẹ yii lawọn ti o ṣoju wọn koro ko iroyin ro fun awọn oniroyin nipa ohun to ti n ṣẹlẹ ninu ile pasitọ yii ati iyawo rẹ.

Arabinrin kan ni ṣe ni kọ n fi iya jẹ iyaworẹ to bi ọmọ mẹrin fun un to n ṣe e baṣu baṣu titi ti wọn fi pinya.

