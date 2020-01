Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Iroyin ni papakọ ofurufu Kyiv ni Ukraine ni ọkọ ofurufu naa n lọ bo ṣe gbera kuro ni Iran

Okọ ofurufu to gbera ni Tehran ọhun jẹ ti orilẹ-ede Ukraine International Airlines lo ti jabo ni kopẹ kopẹ to gbera kuro ni Iran.

Wọn ni Kyiv to jẹ olu ilu Ukraine ni ọkọ ofurufu ọhun morile ko to jabọ

Okọ ofurufu naa gbe ero ọgọsan an ati awọn oṣiṣẹ ọkọ ofurufu

Awọn akọroyin Iran ni ọkọ ofurufu Boeing 737 -800 naa jabọ ni agbegbe Parand to wa ni guusu iwọ oorun Tehran to jẹ olu ilu Iran.

Titi di asiko yii ko tii si ẹni to le sọ boya iṣẹlẹ naa ni i ṣe pẹlu ọrọ ilẹ America ati ti Iran to n ja ranyinranyin nilẹ.

Ile iṣẹ iroyin Reuters ni ina ṣi n jo ninu ọkọ ofurufu naa ṣugbọn ko tii si akọsilẹ ẹni to laa ja titi di asiko yii.

Pirhossein Koulivand to jẹ adari ajọ aṣeiranwọ ninu iṣẹlẹ pajawiri ni orilẹ-ede Iran sọ pe o ṣeeṣe ki a ṣi ri awọn ero naa doola ṣugbọn ko tii si ẹni to le sọ bayii ibi to maa ja si.

Ajọ Red Crescent Organisation ni ti wọn ti ni o maa nira pupọ lati ri ẹnikankan to maa jade laaye ninu ijamba ọkọ ofurufu naa.