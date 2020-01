Image copyright Getty Images

Ileeṣẹ ogun orilẹede Iran ti ni aṣiṣe o kọgbọn, awọn ṣe eṣiṣi ju irinṣẹ ibugbamu lu ọkọ bàálù Ukraine ti ọpọ ẹmi ti sofo.

Ileeṣẹ tẹlifisan orilẹede lo fi iroyin naa sita to si ni ijọba ni gbogbo awn to wa nidi ọrọ naa ni wọn yoo fi jofin.

Ninu ọrọ naa, wọn fi hande pe ohun tawn ṣe yii aṣiṣe ẹda ni nigba tawọn ri i pe kọ baalu naa n fo sunmọ agbegbe kan to ṣe pataki si awọn ik alaabo ilẹ Iran.

Bi ẹ ko ba gbagbe, Iran ti ṣaaju kọ iroyin to gbode kan pe irin ibugbamu ti Iran lo ja baalu naa lulẹ lba olu ilu orilẹede naa, Tehran lọjọru ọsẹ.

Ṣugbọn ọrọ yii bẹrẹ si ni le sii nigba ti orilẹede Canada ati US sọ ọ gbangba pe awọn gbagbọ pe Iran lo yin nkan sinu afẹfẹ lati ja baalu naa.

Bi ọkọ baalu naa to gbe arinrinajo mẹrindinlọgọsan ṣe ja lẹyin wakati perete ti Awọn ọmọogun Iran ko irinṣẹ ibugbamu wọn jade.

Iroyin taa gbọ ni pe orilẹede Amẹrika sọ pe Iran ro pe ọkọ baalu ijagun ni wọn ro pe o jẹ gẹgẹ bi wọn ṣe n gbaradi lati ṣe ikọlu pada si Amẹrika.

Ẹ ma gbagbe pe ohun to jẹ kulẹ kulẹ ọrọ yii to bẹr rẹ ni asiko ti orilede Amẹrika ṣekupa olori ogun kan to lagbara ju lorilẹede Iran iyẹn Soleimani.