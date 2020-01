Image copyright @DAWNCommission

Ọpọ ibeere to ti n jẹyọ nipa ikọ alaabo fun ẹkun Ila Oorun Naijiria ti a mọ si Amotekun ni Ọgbẹni Seye Oyeleye ṣalaye lẹkunrẹrẹ.

Oyeleye to jẹ oludari agba ajọ DAWN Commission to n ṣamojuto ilọsiwaju idagbasoke ọlọjọ pipẹ ni ẹkun Ila Oorun Naijiria ti wọn tun gbe iṣẹ le lọwọ lori ṣiṣamojuto eto Amotekun ba BBC Yoruba sọ̀rọ̀.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 'A rí wàhálà táwọn èèyàn ń kojú nilẹ̀ẹ̀ Yorùbá la ṣe fi "Amotekun" fi ọkàn wọn balẹ̀'

Lori Owo Oṣu Ikọ Amọtẹkun

"Bẹẹ ba ri iye owo kan ti awọn eeyan kan n tan kalẹ bii N13,500 abi nkan mii pe ohun ni owo oṣu wọn, irọ nla ni o.

Oyeleye ni ijọba ipinlẹ ni yoo ma mojuto sisan owo oṣu wọn ẹ si m pe ilana fun sisan owo oṣu oṣiṣẹ ijọba wa ni Naijiria, ohun ti wọn yoo tẹle niyẹn.

O tẹnu mọ ọ pe ko si ipinlẹ kankan ti yoo san owo to kere ju dede iye owo oṣu oṣiṣẹ to kere julọ gẹgẹ bi ilana ijọba.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 'Mo fọ́ lójú ṣùgbọ́n mo mọ gbogbo irinṣẹ́ tí mo fi ń ṣe mọkalíìkì'

Eto igbanisiṣẹ sínu ikọ Amọtẹkun

Oyeleye jẹ ko di mimọ pe lara awọn to n ṣiṣẹ ninu ikọ Amọtẹkun yii wa latara awọn ẹgb alaabo kọọkan to wa nikalẹ tẹlẹ tori gbogbo ipinlẹ lo ni awọn to n moju to abo wọn tẹlẹ.

Fun apẹrẹ eeyan to n ṣiṣẹ laarin ẹgbẹ Peace Corpse, OPC, ẹgbẹ Fijilante tẹlẹ lo dara pọ mọ Amotẹkun kii ṣe awn ti ko ni gbongbo kankan ninu iṣẹ abo tẹlẹ.

Nitorinaa, awọn eeyan labẹle ninu awọn ilu naa lo jẹ awọn ti wọn ko jọ lati di ikọ Amọtẹkun niwọn igba ti wọn ba ti ni ikoju osuwọn to yẹ fun didara pọ mọ Amọtẹkun.

Image copyright @DAWNCommission

Ilana Iṣiṣẹ Amọtẹkun

Gbogbo ipinlẹ lo da ni ikọ Amọtẹkun tirẹ wọn ko si ni re si ti ipinlẹ mii bii ki ọmọ ẹgbẹ Amtkun kan re wa lati ipinlẹ Ondo lọ ṣiṣẹ ni Ekiti.

Ẹwẹ, ohun to tun mu eto yii dantọ ni pe bi ohunkohun ba ṣẹlẹ ni bii agbegbe ala tabi ibode ipinlẹ Yoruba meji ti iṣẹlẹ kan si waye, ikọ Amọtẹkun ipinlẹ mejeji lee re sọdọ ara wọn lati jọ ṣiṣẹ papọ tori ala pa wn pọ.

Bakan naa o mẹnu ba ọrọ adari ikọ Amotẹkun pe "ẹ o le ri eeyan kan ko dede jade wa pe oun ni Ọgagun Olori Amọtẹkun fun gbogbo Ila Oorun Naijiria".

Gẹgẹ bi o ṣe ṣalaye, nkan ti o wa nilẹ ni igbimọ kan to ja gbogbo ipinlẹ mẹfẹfa pọ ti adari tabi alamojuto ipinlẹ kọọkan yoo korajọ loṣooṣu lati ṣepade lori ilana iṣiṣẹ ikọ Amọtẹkun.

Lafikun. oludari agba ajọ DAWN Commission ni kii ṣe eyi ti yoo kasẹ nilẹ kiakia o, o wa lati duro titi ayeraye ni tori pe iye Ọlọpaa to wa ni Naijiria nikan ko to lati ṣe aabo loori gbogbo araalu.

O ni iye eeyan to wa lorilede Naijira gan ti pọ si i.

Pósí tí wọn ń tà lẹ́nu ọ̀nà ilé ìwòsàn àpàpọ̀ ló ń tètè pa wá - Aláìsàn figbeta

"Amọtẹkun ko ni gbe ibọn, ikọ alaabo sọ́ọ́ ni yoo jẹ ni ipinlẹ"

"Iṣẹ Amọtẹkun ati ija ko jọ ara wọn rara o, Amọtẹkun ko ni jagun, ọrọ aabo ni iṣẹ tiwa". Wọn ni ẹrọ ibanisọrọ̀ laarin ara wọn.

Oyeleye ni awọn gomina naa ti sọ ọ nibi eto ifilọọlẹ pe Amọtẹkun kii ṣe ọlọpa tabi sọja o, ọlọpaa ibilẹ lasan ni wọn jẹ.

Nigba ti akọroyin BBC bere pe ṣebi nigba ti wn wa ninu ikọ figilante fun apẹrẹ wọn maa n gbe ibọn, esi ti o fọ ni wi pe ṣe bi ibn ṣakabula lasan ti wọn fi n pa ẹran ninu igbo niyẹn.

O ṣe apejuwe pe ọlọpaa lo maa n gbe ibọn, ikọ Amọtẹkun ko ni lo ibọn tabi nkan ijagun. Ọrọ aabo ilu lasan ni wọn yoo maa ri si lati ran awọn Ọlọpaa lọwọ ninu iṣẹ wọn.

Lakotan o ni ki awọn ara ẹkun mii to n sọrọ lodi si agbekalẹ ikọ Amọtẹkun lọ jokoo tori oye ko ye wọn to ni.

O ṣapejuwe Ọlọpaa Hisbah ti Kano ti ẹnikẹni ko le ni ki wọ́n kasẹ rẹ nilẹ bẹẹ si ni o ṣalaye pe awọn Ọlọpaa ibilẹ yii nikan lo le mọ bi ajoji ba wọ ilu.

Bi wọn ba si ri iṣẹlẹ to waye loju ọna, loju igbo tabi ninu ilu, to kan iṣẹ ọlọpaa, wọn a fa iṣẹ naa le ọlọpaa lọwọ.