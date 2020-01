Mo fi iṣẹ́ agbẹjọ́rọ̀ sílẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ Ifá dídá ní ìlú òyìnbó- Ella Popoola

Emi naa ko kọkọ gba pe Ifa ni mo ṣi maa jokoo ti- Oludari Ifadiwura Tempili

Iyanifa Popoọla Ella Agwu to fi ilu oyinbo ṣe ibujoko to n dari tẹmpili Ifadiwura ni ilu Ọba sọrọ ni kikun lori igbesi aye rẹ fun BBC.

O sọ nipa iṣẹ agbẹjọrọ to fi ọdun mọkanla ṣe ko to pada wa gbọran si Ifa lẹnu ko to maa ṣe iṣẹ Ifa dida.

Iyanifa Agwu sọrọ lori bi oun ṣe ba Ifa dida nile nitori pe Oluwo ni baba rẹ to bii nigba ti iya ẹ jẹ Iyanifa pẹlu

Ella mẹnuba irufẹ awọn eniyan orilẹ-ede bii Brazil, Jamaica, Trinidad, Tobago, Ukraine atawọn orilẹ-ede ilẹ Adulawọ mii.