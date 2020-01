Àkọlé àwòrán Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ní Naijiria ti kéde pé òfo ni ibo to gbe gomina ipinlẹ Imo, Emeka Iheodiha wọle.

Ọjọ Kẹrinla, osu kinni, ọdun 2020 ni ile ẹjọ to gajulọ lorilẹ-ede Naijiria yẹ aga mọ Gomina ipinlẹ Imo, Emeka Ihedioha ni idi, ti wọn si kede Hope Uzodima gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori ninu idibo sipo gomina ni ọdun 2019.

Ile ẹjọ giga julọ naa ni idi ti awọn fi yọ Emeka Ihedioha ni gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Imo ni wi pe ko oun kọ lo ni ibo to pọ julọ ninu idibo sipo gomina to waye ni Osu Kẹta, ọdun to kọja.

Ihedioha ti ẹgbẹ oṣelu PDP ni ibo to to 273,404 nigba ti Hope Uzodinma ti ẹgbẹ oṣelu APC ni ibo to to 96,458.

Ẹni ti ile ẹjọ sọ wi pe oun lo wọle lo ṣe ipo kẹrin lasiko ti Ajọ Eleto idibo INEC kede rẹ lasiko idibo naa.

Bi esi idiboti INEC kede ni Osu kẹta, ọdun 2019 ṣe lọ

PDP: Ihedioha Emeka 273,404

AA: Uche Nwosu 190,364

APGA: Ifeanyi Ararume 114,676

APC: Hope Uzodinma 96,458

YPP: Ikedi Ohakim 527

Ile ejọ naa ti pe fun ki wọn gba iwe eri to gbe e wọle, ki wọn si fun Hope Uzodinma gẹgẹ bi ẹni ti awọn eniyan dibo yan lasiko idibo naa.

Wo ohun tó yẹ kó mọ̀ nípa Gomina Imo ti ilé ẹjọ́ giga ye àga mọ́ nídí

Ọjọ Kẹrindinlogun, ọdun 1965 ni wọn bi Gomina to lọ naa ni agbeegbe ijọba ibilẹ Mbutu Aboh Mbaise ni ipinlẹ imọ, to wa ni Ila Oorun orilẹede Naijiria

Ebere Ihedioha ni iyawo Emeka, ti wọn si ni ọmọ mẹrin Emeka, Ezinwa, Nkem ati Kamsi.

Ile iwe giga fasiti ti ilu Eko ni Akoka-Yaba ni ipinlẹ Eko ni o ti lọ si ile iwe giga, nibi ti o ti kawe gba oye imọ ijinlẹ sayẹnsi nipa ounjẹ ati imọ ẹrọ, Food Science and Technology ni ọdun 1988

O ti wa ni ipo Igbakeji Abẹnugan Ile Igbimọ Asofin Agba lorilẹ-ede Naijiria ri

Ni Ọjọ kọkanla, Osu kẹta, ọdun 2019 ni Ajọ Eleto Idibo kede rẹ gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori ninu idibo sipo gomina to waye naa.

