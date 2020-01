Farms to You: Irú ajílẹ̀ wo ló yẹ fún lílò lásìkò yìí- Aisha

Oludasile Farms to You ṣalaye kikun lori pataki iṣẹ iwadii lori eso, irufẹ ajilẹ ati iru ilẹdu ti agbẹ n gbin nkan ọgbin si lori ounjẹ wa.

Olamilekan Onabanjo to jẹ ọkan lara awọn agbẹ to n lo Mobile App Farms to You yii ṣalaye irufẹ iranlọwọ ti ẹrọ lọna igbalode yii n ṣe fawọn agbẹ lori ayipada oju ọjọ ati bẹẹ bẹẹ lọ.