Ọ̀pọ̀ ènìyàn lo ti sọ ẹmi nù nítorí àìsàn Iba Lassa

Àìsàn Ibà Lassa ti gbẹ̀mi àwọn dókìtà méji àti àwọn ènìyàn mẹ́tàdinlógun mírànn ni ìpínlẹ̀ Kano àti Ondo.

Ìjọba ìpinlẹ̀ Ondo ni ènìyàn mẹrindínlógun lo ti di olóógbé nípasẹ̀ àìsàn Ibà Lassa nígbà ti ènìyàn mẹ́rìnlélọ́gọ́rin tí ni ifarahàn àìsàn náà.

Bákan náà ni adarí ètò ilèra gbogboogbo ati dídá àisàn dúro ní ilé iṣẹ́ ilera ìpínlẹ̀ Kano Dokìtà Imam Bello, sàlàyé pé àìsàn náà ti pa Dókìtà mẹrin àti ẹnikan ni ilé ìwòsàn ìkọni Aminu Kano.

Bakan náà ní ìròyìn ti kan ni ọjọ Ajé tẹ́lẹ̀ pé ènìyàn mẹẹdógun ti jẹ́ ọlọrun nípe nípìnlẹ̀ Ondo nítori àìsàn náà ti o si di mẹ́rìnlélógun ni ọjọ Iṣẹ́gun.

Ẹ má mu gaarí mọ́ nítorí ìbà Lassa- Dókítà Boniface

Dókìtà Steven Fagbemi to jẹ́ olúdari dídá ajàkálẹ̀ ààrùn duro sàlàye lọ́jọ́ Iṣẹgun lásìkò to n jábọ fún gómìnà Rotimi Akeredolu àti alága ìjọba ìbílẹ̀ Ondo North àti Central pe ọrọ yii ti n n to apero ọmọ eriwo.

Dokita Steven ni ki awọn ara ilu ṣọra fun gaari ati awọn ounjẹ ti ekute ile le ki ẹnu bọ. nitori pe ekute lo n tan iba Lassa kaakiri.

Fagbemi ni Mẹ́rìnlelogun nínú àwọn ènìyàn to ko àìsàn náà ti kú nítori pé ọ̀rọ̀ wọ́n ti de ipele tó lágbara ki wọ́n to gbe wá sí ilé ìwòsàn, èníyàn mẹtadínláàdọta lo ti wa ni ìdádúro bayìí ti wọ́n si n gba ìtọjú nígbà ti àwọn mọkanlelógun ti ni ìmúlárada ti wọ́n si ti lọ ilé wọn.

Lassa Fever: Dokíta mẹrin àti àwọn mẹ́tàdinlólogun ti kú ni Kano àti Ondo.

Gomina Akeredolu ti wá rọ àwọn ara ilú láti lọ fi ọkàn wọ́n balẹ̀ ati pe ìjọba ti ṣe awọnn èto láti koju àjàkálẹ̀ ààrun náà.

Bakna náà ní ọ̀ps àwọn alaisan ibà lassa lo ti wa ni yàrá ìtọjú pàjáwìrì ní àwọn ilé ìwòsàn òlùkọni.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Gomina Akeredolu ti wá rọ àwọn ara ilú láti lọ fi ọkàn wọ́n balẹ̀ ati pe ìjọba ti ṣe awọnn èto láti koju àjàkálẹ̀ ààrun náà.