Mobile Wash: iṣẹ́ fífọ́ mọ́tò tà ni mó yàn láàyò- Slay Mama

Bunmi Opakunle to jẹ oludasilẹ ile iṣẹ to n fọ ọkọ ati ile, Mobile Wash ba BBC sọrọ lori irinajo aye rẹ ati ohun to sọọ di ẹni to n fọ ọkọ.