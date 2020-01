Image copyright OTHERS

Arabinrin Adeola,(Kii se orukọ abisọ rẹ gangan) ti sọ itan bi wọn ṣe ta oun si oko ẹru fun ọọdunrun owo ilẹ okeere Cefas ti ilẹ Côte d'Ivoire.

Lasiko to n kopa lori akanse eto BBC Yoruba, Adeola ni iṣẹ aserunlọsọ ni oun kọ nilu Abuja, ki wọn to sọ fun oun pe, awọn eniyan kan wa to lee gbe oun lọ silu oyinbo fun bii oṣu mẹta, lati le ri owo kojọ fun idasilẹ isẹ tara oun.

Arabinrin naa gbera lati ilu Abuja wa si ilu Eko ni ibi ti wọn ti fi aworan awọn ọmọ Naijiria ti wọn n ṣiṣẹ pẹlu oyinbo lọhun han, eyi to mu ki ori rẹ wu lati tẹle wọn l silẹ Yuroopu.

Adeola ko ni iwe irinna kankan, amọ o ni awọn to mu ohun lọ sọ wi pe, Côte d'Ivoire ni wọn yoo ti se iwe irinna ọhun fun oun, ti wọ̀n si sekil fun pe ko gbọdọ fi ọrọ naa to ẹnikẹni leti, titi ti yoo fi lọ.

Image copyright OTHERS Àkọlé àwòrán Ọmọbìnrin Adeola, ẹni ọdún mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n sọ ìrírí rẹ̀ lásìkò tí wọ́n fi ṣe òwò ẹrú lọ sí òkè òkún.

Ọmọbinrin ti wọn fi ṣe owo ẹru naa kuro ni ile ni Osu Kẹwa ni ọdun 2017, ti oju rẹ si ri to loju ọna ko to de Cote D‘ivoire, ti ẹni to mu l si faa le obinrin kan lọwọ nibẹ.

Nigba ti wọn de Côte d'Ivoire, ni wọn mu Adeola lọ si ile obinrin ti o sọ wi pe ki oun bura pe oun ko ni salọ, to si gbe omi silẹ́ lati bura lẹyin to kede pe isẹ asẹwo ni oun yoo maa se fun oun.

Arabinrin ọmọ Côte d'Ivoire sọ fun Adeola pe ninu iṣẹ naa ni ẹni to ra a lẹru yoo fun un ni miliọnu meji Cefas, amọ o kọkọ kọ jalẹ, ko to di wi pe o gba lẹyin ti wọn ran an leti pe wọn ti mulẹ.

"Ọkunrin mẹta ni wọn kọkọ fi bẹrẹ owo naabi fun mi, ti maa si lọ kowo fun ọga lẹyin ti mo ba ti ṣiṣẹ tan. O si kere tan ọkunrin mẹẹdogun lo n ba mi lopọ ni ojoojumọ."

Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Orilẹede Libiya ti jẹ ọnọ pataki awọn aṣikiri ti n gbiyanju lati de okun gusu ilẹ Yuroopu lati ori okun.

Adeola ni "ẹyin ni wọn fi n gba ibale obinrin ti wọn ba fẹ fi ṣowo nabi, a ko si ri ounjẹ asaara loore kankan jẹ nibẹ. Koda, ori ẹni ni wọn ko awa obinrin mẹrin si ninu yara kan, ti awọn ọkun yoo si wa lati ba wa lopọ lasiko kannaa"

Lẹyin ọpọlọpọ iya ati iṣẹ, ọga Adeola le e kuro pe o ti san owo oun tan, ti Adeola si di ẹni ti n sun ita, ki obinrin kan to jẹ ọmọ Naijiria to seranwọ lati gbaa sile, nibẹ si lo ti foju han si pe o ti ko aisan to nii se pẹlu nini egbo loju ara.

Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Ogunlogo awọn eniyan lo n gba ori okun Libya k'oja si ile Yuroopu

Ajọ Alaanu kan ti Arabinrin Mololuwa Adekunle n dari rẹ ni Adeola pade ni ori ẹrọ ikansiraẹni Instagram nibi ti o ti ke sita, ti wọn si seranwọ fun lati pada wa si orilẹede Naijiria ni Osu Kejila, Osu 2019.

Adeola wa n rọ awọn obi, alagbatọ ati ijọba lati dena iwa fifi ọmọ Naijiria sowo ẹru loke okun nitori ọpọ ewu to rọ mọ.