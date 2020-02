Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Mina la voilée, olorin to tun jẹ ajafẹtọ obinri

Ninu fidio to wa loke yii, awọn orin ti Mina Voilée n kọ kọja afẹnusọ gẹgẹ bi olorin takasufee ṣugbọn to n ri idiwọ lati ọdọ gbogbo awọn to yi i ka.

"Wọ́n sọ fún mi pé nkò lè lo Hijab ki n tun maa kọ orin takasufee, wọ́n maa ń pè mí ni Eṣu pe mo ti ba ẹsin jẹ"

Ni idile ti wọn ti bi Mina gẹgẹ bii ọmọ Musulumi, o ni awọn ko le jade ki wọn ṣi wa nita di ago meje alẹ, ko ṣeeṣe. Lati kekere ni Mina si ti n wọ Hijab.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Jawahir Roble:Hijab tí mò n lò kó jẹ́ kọ́kọ́ jẹ́ ìyàlẹ́nu fún àwọn agbábọ́ọ̀lù mi

Mina ni ohun ti oun nṣe ko ye gbogbo awọn to n bu oun lori ayelujara ni wọn ṣe n sọrọ bẹẹ.

"Wọ́n sọ fún mi pé nkò lè lo Hijab ki n tun maa kọ orin takasufee, wọn ní mò ń ba ẹ̀sìn jẹ́".

Koda Mina ni baba rẹ kọjalẹ nigba ti ọrọ yii kọkọ bẹrẹ ṣugbọn nigba ti wọ ri i pe oun ti ọkan oun fẹ ṣe niyẹn, wọn pada bẹrẹ si ni ti i lẹyin.

"Gbogbo igbiyanju wọn lati jẹ ki n fi i silẹ ni mo kọ. Lati igba naa ni wọn ti n ti mi lẹyin" ti Mina fi le sọ wi pe "Hijab mi ni idanimọ mi"