Ilẹ Amẹrika ti fi Naijiria ṣe ọkan lara awọn orilẹede mẹfa ti wọn bẹgi dina fifun wọn ni irufẹ iwe aṣẹ irina kan lọ si orilẹede wọn.

Awọn orilẹede to pẹlu Naijiria ni ni Eritrea, Sudan, Tanzania, Kyrgyzstan ati Myanmar ṣugbọn awn ọmọ orilẹede wọnyii kan ṣi le lọ ṣe ibẹwo nikan si Amẹrika.

Amẹrika ni ṣe ni awọn yoo kawọ ko lori fifun awọn eeyan to wa lati Nigeria, Eritrea, Kyrgyzstan, ati Myanmar ni iwe aṣẹ irina to lee sọ wọn di olugbe ilu naa.

Ni ti Sudan ati Tanzania, awọn ko lanfani lati kọwe gba iwe irina fun oniruuru nkan ti wọn ba fẹ ṣe eyi ti wọn maa n ri gba tẹlẹ nipasẹ "lottery".

Ki wa nidi gangan ti US fi bẹgi dina Naijiria atawọn marun mii?

Oṣiṣẹ orilẹede Amẹrika kan ti ṣalaye ọrọ pe igbesẹ tuntun yii waye nitori pe orilẹede mẹfẹfa yii kọ lati ṣe ohun to tọ ni ibamu pẹlu ofin Amẹrika nipa aabo ati pinpin iroyin.

"Gbogbo awọn orilẹede yii lo fẹ ṣe ohun ti wọn lagbara o ṣugbọn ohun to tilẹ kere ju lọ ti Amẹrika ka silẹ, wn ko ri i gbeṣe". Eyi ni ohun ti akọwe ikọ alaabo Chad Wolf sọ lọjọ ẹti.

O fi kun un pe awọn oṣiṣẹ yoo ṣiṣẹ pọ pẹlu Amẹrika lati fi kun amojuto abo wọn.

Lọdun 2017 ni Aarẹ Amẹrika, Donald Trump kọkọ gbe igbesẹ bibẹgi dina m awọn orilẹede ki wọn ma wọ Amẹrika. Ni bayii, o ti di i mọ orilẹede meje ti ọpọ wọn si jẹ ilu ti Musulumi ti pọ ju.

Bẹẹ si ni lọdun 2018, o le ni ẹgbẹrun mẹjọ ọmọ Naijiria ti US fun ni iwe aṣẹ irina. Eyi si to ilọpo meji ohun ti wọn fun awọn apapọ awọn orilẹede marun un to ku.

Lọdun 2018 kan naa, o le ni ẹgbẹrun meji ti wọn fun awọn ara Sudan, ọdunrun o din mẹwaa ni wọn fun awọn ara Tanzania ti wọn si fun awọn ara Eritrea ni mọkanlelọgbọn.

Lati ọdun 2017 lorilẹede Amẹrika ti n kede pe awọn yoo gbe ote le fifun awọn ara Eritre ni irufẹ iwe aṣ irina kan pato.