Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Bàbá ọmọ náà ní ó jí ẹja ní òun ṣe fi ọmọ naa jókòó ní orí sítóòfù ẹ̀lẹ́tíríkì, tí ìdí àti apá ọmọ náà sì bó fálafàlá.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Ogun ti fi panpẹ ọba mu arakunrin kan, Idowu Sikiru fun ẹsun pe o fi iya jẹ ọmọ rẹ, ọdun marun un, Segun Sikiru.

Ẹni ti wọn fi ẹsun kan naa, to n gbe agbegbe Itowo ni Oke Sopen ni Ijebu Igbo, ni o fi idi ọmọ rẹ jọ sitoofu ẹlẹtiriki nitori o ji ẹja jẹ.

Awọn ọlọpaa ri ọkunrin naa mu lẹyin ti awọn ara adugbo ta wọn lolobo pe ọkunrin kan ti fẹ pa ọmọ rẹ kekere.

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, Abimbola Oyeyẹmi sọ wi pe bi awọn ṣẹ gbọ iroyin naa ni awọn ṣe kiakia lọ si bẹ, ti wọn si fi panpẹ ọlọpaa mu ọkunrin ọhun.

Oyeyemi ni Baba ọmọ yii fi tipatipa fi idi ọmọ rẹ jo ina ẹlẹtiriki lẹyin ti o ni ọmọ naa mu ẹja ti wọn ti se, eleyii ti o jẹ ki idi ọmọ naa o bo falafala.

Bakan naa ni baba ọmọ yii fi ina jo ọwọ pẹlu ẹnu ọmọ naa, ti awọn ọlọpaa si ti gbe ọmọ ọhun lọ si ile iwosan fun itọju to peye.

Oyeyemi fi kun un pe kọmisọnna ọlọpaa ipinlẹ Ogun ti paṣẹ ki wọn gbe baba ọmọ naa lọ si ẹka to n risi ifinisowo ẹru ati ilokulo ọmọde fun iwadii to peye ati ijiya to tọ si iru iwa bẹẹ.