Image copyright OTHER

Alabojuto ẹkun fun ajọ awọn ẹṣọ ojú popo ni agbegbe ti ijamba ọkọ to n gbe awọn to m bọ lati ipagọ adura ti ṣẹlẹ sọ fun wa ipo ti awọn to ku wa.

Ọgbẹni Ọkẹ Peter ni kete ti wọn pe ileeṣẹ awn naa lawọn ti de ibẹ ti awọn si ri i pe eeyan mẹfa ku ti mẹrinla si fara pa.

Awọn olujọsin naa m bọ lati Oke Maria ti ijọ ti wọn si wa ni agbegbe Lagere, Ile Ife. Ipade yii jẹ ipade adura apapọ ijọ Katoliki to maa n waye lọdọọdun bẹẹ si ni awọn to wa eleyii le ni ẹgbẹrun.

O jẹ ko di mimọ pe nigba ti awọn ṣebẹwo si ile iwosan ti wọn ko gbogbo wọn lọ naa ni awọn ti ri aridaju pe eeyan mẹfa lo ba iṣẹlẹ naa rin.

Ẹwẹ ni ibamu pẹlu ilana awọn ẹṣọ oju popo, alabojuto ẹkun ọhun sọ pe yoo to ọgbọn ọjọ ti awọn yoo fi wo iṣẹlẹ ọhun, awọn to tun fara pa tabi iṣẹlẹ mii to rọ mọ ọ.

Ọgbẹni Ọkẹ lo sọ fun BBC pe gẹgẹ bi awọn ṣe gbọ, dẹrẹba to wa ọkọ ọhun toun naa n sa ere ju bo ṣe yẹ lọ tori ọna yẹn jẹ ọna ti ko da to ni ọpọlọpọ kọrọkọrọ.

"Nigba ti ọrun ọkọ naa yiwọ ti dẹrẹba du u titi ti ko ri i du, o yi sinu koto".

Ọkẹ ni tori o jẹ ipejọpọ awọn to n lọ si ijọ kan naa, wọn mọ ara wọn nitori naa gbogbo ẹbi awọn to gbẹmi mi ati awọn to fara pa ti mọ si i ti wọn si ti yọju.