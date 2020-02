Image copyright @BashirAhmaad

Kete ti aarẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari fesi ni idahun si ikọlu ti awọn Boko Haram ṣe si awọn arinrinajo ti ko din ni ọgbọn ni ipinlẹ Borno.

Ikọlu yii waye ni ilu Auno, to jẹ opopona nla kan nipinlẹ Borno. Iroyin sọ pe 'ṣe ni awọn eeyan naa n sun lọwọ nigba ti ọkọ duro lọna lati sinmi lawọn alakatakiti agbebọn ba dana sun wọn.

Ko pẹ rẹ to ṣẹlẹ́ ni aarẹ bu ẹnu atẹ lu ikọlu naa latoju opo Twitter Bashir Ahmad to jẹ oluranlọwọ pataki fun un to si fi ọrọ ibanikẹdun ranṣẹ.

Aarẹ Buhari sọ pe ikọlu to waye nirọlẹ ana jẹ eyi to ba ni lẹru pupọ ti ko si yẹ ko o waye. O tun wa sọ pe ijọba apapọ, ijọba ipinlẹ Borno ati gbogbo ọmọ Naijirà to fi mọ awọn ọrẹ Naijiria lo koro oju si iṣẹlẹ naa.

Aarẹ ni ijọba ko ni dẹkun gbigbogun ti awọn alakatakiti agbebọn yii afi igba ti awọn ba bori wọn patapata.

O ni ifarajin ijọba oun ṣi wa lati da abo bo ẹmi awọn ọmọ Naijiria bẹẹ ni awọn ko si ni ṣina tabi sojo tori awọn oniṣẹ laabi yii.

Tori naa, aarẹ ni oun ba awọn ẹbi awọn to faragba ninu iṣẹlẹ naa o si fi da wọn loju pe ijọba oun yoo tẹsiwaju lati maa funna mọ gbogbo igbesẹ aburu awn Boko Haram awọn yoo si mu u wa sopin.

Keteti awọn ọmọ Naijiria foju ganni eyi ni wọ́n han an mọ́ aarẹ Buhari lọwọ lori ayelujara.

Festus Keyamo (@alhassanixgeh) mu wa si iranti awọn eeyan, fidio ifọrọwanilẹnuwo kan pẹlu aarẹ Muhammadu Buari to ti wọn bi i nipa ohun ti ijọba rẹ yoo ṣe nipa abo ni Naijiria paapaa nigba naa lọhun ti Boko Haram ṣẹṣẹ n yọju, aarẹ fi yanwọ ọrọ naa sẹyin eti ni to si ni Boko HAram ko ja m nkankan.

Image copyright @BashirAhmaad

Biliaminu Abdul Mujeeb Olaniyi ni tirẹ ni kii ṣe nipa bibani kẹdun ati ka maa kọ ọrọ soju opo Twitter o, bi ko ṣe pe awọn fẹ ri akitiyan kun akitiyan ati esi gidi.

Image copyright @BiliaminuMujeeb

Bash Mohammed oumar (@amur_bash) fesi pe bo tilẹ jẹ pe alatilyin Buhari ni oun. O ran Bashir Ahmad si ọga rẹ pe lootọ Buhari ti ṣe ọpọlọpọ lati tun orilede ṣe "ṣugbọn ni ti abo, o ti ja wa kulẹ. O nilo lati ja fafa". O ni ki Bashir ran an leti pe gbogbo eyi to ṣe ati eyi ti ko ṣe ni Ọlọrun yoo bere lọwọ rẹ.

Ẹwẹ lori ọrọ kan naa, ~Izge~⚡ (@shuaib_izge) ni oun kii ṣe alagabagebe oun ko si ni jẹ bẹẹ lailai. O ni aarẹ ana, Goodluck loun maa da ẹbi le lori fun aile koju iṣoro abo ni ẹkun Ila oorun Ariwa. Bẹẹ si ni o ni oun ko ni dakẹ bi Buhari gan naa ko ṣe ṣe nkankan.

Image copyright @amur_bash, @shuaib_izge

Tosky Dada (@Dadasvc) fesi tirẹ bii afiwe ni pe didoju ija kọ Boko Haram jẹ didoju ija kọ ẹkun ariwa Naijiria ni.

Adam Mó (@adamm_mo) ni ọr oṣelu lasan ni gbogbo ẹ tori ilu Auno ko ju irin kilomita marun un pere lọ lati Bareke awọn ologun to to ọ̀wọ́ ogun mẹtalelọgbọn ni Maiduguri ti wọn si lee koju ikọlu yii laarin iṣẹju perete ṣugbọn ko sẹni to yọju titi ti awọn Boko Haram fi pa eeyan ọgbọn ti wọn si jo akẹkọọ fasiti Maiduguri meji di eeru.