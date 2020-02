Image copyright PAVEL DARYL KEM SENOUA

Nigba ti Kem Senou Pavel Daryl, ọmọ ọdun mọkanlelogun to jẹ akọkọọ ọmọ orilẹede Cameroon to n gbe ni Jingshou lorilẹede China ko arun Coronavirus, ko fọkan si i pe oun yoo pada kuro ni China koda bo ba ṣeeṣe.

"Ohunkohun to ba ṣẹlẹ, mi o fẹ gbe arun naa pada lọ si Afirika, o sọ ọrọ yii lati ileegbe wọn ni fasiti China nibi to ti n gba itọju iyasọtọ ọlọjọ mẹrinla.

Apẹrẹ awọn nkan to n da a laamu ni iba, ikọ gbigbẹ atawọn apẹrẹ to jọ mọ ti ni to ni aisan "flu".

"Nigba ti mo n lọ si ileewosan naa fun igba akọkọ, ṣe ni mo n ronu iku mi ati bo ṣe maa ṣẹlẹ".

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Corona virus:Agbeegbe Wuhan ni China da bi ilu awọn oku

Fun ọjọ mẹtala naa, o wa ni iyasọtọ ni ile iwosan abẹle kan ni orilẹede China. Awọn oogun antibiotics ati Melecine ti wọn fi n wo alaisan HIV ni wọn n lo fun un to si bẹr si ni fara han pe ara rẹ ti n ya.

Ayẹwo inu ara ti wọn ṣe fun un ko fi ami aisan kankan han. Oun lo wa di ọmọ ilẹ Afirika akọkọ ti awọn eeyan mọ ti o ko arun coronavirus to si jẹ ẹni akọkọ to jaja bọ ninu rẹ.

Senou ni "mi o fẹ lọ sile ki n to pari ẹkọ mi. Mi o ro pe idi kan wa lati pada lọ sile tori pe ijọba Chinese lo tọju gbogbo owo ilera mi nile iwosan".

Ẹwẹ, orilẹede Egypt ti di orilẹede Afirika akọkọ ti eeyan ti kọkọ ko arun coronavirus l'Afirika.

Awọn akọṣẹmọṣẹ ninu eto ilera ti kilọ pe o ṣeeṣe ki awọn orilẹede ti eto ilera mẹhẹ maa tiraka gan pẹlu bi wọn ṣe le koju ajakalẹ arun naa, eyi to ti pa eeyan to le ni ẹgbẹjọ ti awọn to le ni ẹgbẹrun mejidinlaadọrin si ti ko arun naa paapaa ni apaa ilẹ China.