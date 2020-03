Image copyright Getty Images

Ijo wa ajọ jo, awẹ wa ajọ gba ni ọrọ gbigbogun ti arun Coronavirus bayii.

Nibayii, ajọ eto ilera lagbaye, WHO ko fẹ da ijọba orilẹede Naijiria da eto gbigbogun ti arun Coronavirus pẹlu bi ajọ naa ti ṣe n funrarẹ wa awọn eeyan to ba arinrinajo ọmọ orilẹede Italy to ko arun Coronavirus wọ Naijiria ni ọsẹ to kọja.

Kọmiṣọna feto ilera ni ipinlẹ Eko, Ọjọgbọn Akin Abayọmi lo ṣi aṣọ loju igbesẹ ajọ WHO. Ọjọgbọn Abayọmi ni gbogbo awọn ero ọkọ to ba ọmọ orilẹede Italy naa to wọle sorilẹede Naijiria lati ilu Milan lorilẹede Italy ni ọjọ kẹrinlelogun oṣu keji ọdun yii ni wọn n wa bayii.

Arakunrin ọmọ orilẹede Italy naa ṣi n gba itọju ni ileewosan fun awọn awọn ajakalẹ arun to wa ni Yaba nilu Eko.

Ninu awọn eeyan mẹrinlelọgọrin lara awọn to baa wọ baluu pọ ni wọn wa ni ilu Eko. Mọkandinlaadọta ninu wọn ni wọn ti ri kan si bayii, gẹgẹ bi kọmiṣọna feto ilera nipinlẹ Eko ṣe sọ. Marundinlogoji ni wọn ṣi n wa kaakiri bayii.

Bakan naa lo fi kun un pe Eeyan marundinlaadọrin ninu wọn ti wọn ti rinrinajo kuro nilu Eko lọ sawọn ilu miran pẹlu wa labẹ itanna ajọ WHO lati mọ ibi ti ọkọọkan wọn wa.

O ni o ṣeeṣe ko jẹ wi pe awọn iroyin ti wọn fi silẹ lasiko ti wọn n mura ati rinrinajo naa lo fa segesege aile ri wọn lọwọlọwọ bayii.

Bakan naa ni o ṣalaye pe awọn marundinlogoji ti wọn ni ajọṣepọ pẹlu arakunrin naa lasiko to fi lọ si ipinlẹ Ogun ṣi wa labẹ ayẹwo ọẹọ mẹrinla bayii lati mọ boya ara wọn mọ tabi awọn naa ti ko arun ọhun.