Ijọba ipinlẹ Eko ti sọ pe agbofinro kankan ti ọwọ ba tẹ pe o n ṣe ọkada tabi wa kẹkẹ maruwa yoo foju wina ofin.

Ikilọ yii lo waye nibi ipade to waye nile ijọba ipinlẹ naa ni Marina, leyi ti Gomina Babajide Sanwo-Olu sẹ alaga rẹ.

Ijọba naa ni o lodi si ofin fun ẹnikẹni to jẹ agbofinro, yala ọlọpaa ni tabi ọmọ ologun lati maa ṣe iṣẹ okada tabi wa kẹkẹ ẹlẹsẹ mẹta lawọn agbegbe ti ijọba ti fofin de.

Kọmiṣọna fun ọrọ to n lọ, Gbenga Omotoso sọ fun awọnn oniroyin lẹyin ipade naa pe, ijọba Eko ko ni fọwọ yẹpẹrẹ mu ọrọ naa lọna ati le ọkada ati kẹkẹ maruwa jinna rere si awọn agbegbe ti wọn ti fofin de wọn.

O ni, o jẹ ohun to ba ijọba ninu jẹ pe awọn agbofinro lo n ru ofin ti ijọba gbe kalẹ lori ọkada ati kẹkẹ maruwa nipinlẹ ọhun.

Omotoso ṣalaye pe, awọn eleto abo lee wa alupupu wọn lawọn ibi ti wọn ti fofin de ti wọn ba wa ninu aṣọ iṣẹ nikan, kii ṣe ki wọn maa lo aṣọ ara lati gbe ero nitori wọn jẹ ọlọpaa tabi ọmọ ologun.

O ni "A ti ṣagbeyẹwo ofin to de kẹkẹ maruwa ati ọkada, agbofinro to ba wọ aṣọ iṣẹ to si n wa alupupu rẹ nikan la gba laaye lati lo lawọn ibi ti a fofin de."

Omotoso tẹ siwaju pe "Agbofinro ti ọwọ ba tẹ pe o n ṣe iṣẹ ọkada tabi wa kẹkẹ ẹlẹsẹ mẹta lawọn ibi ti a ti fofin de, yoo foju wina ofin."

Kọmiṣọna naa ni ijọba ipinlẹ Eko ko ni yi ipinnu rẹ pada lori bo ṣe fofin de ọkada ati kẹkẹ maruwa ni ipinlẹ ọhun, ṣugbọn o sọ pe "Titi Oṣu Kẹrin ọdun, ijọba yoo pese awọn ọkọ ti yoo rọpo ọkada ati kẹkẹ ẹlẹsẹ mẹta."

Nipa afara Eko to di titi pa, o ni igbesẹ naa ṣe pataki nitori ọna ati daabo bo ẹmi awọn to n gba ori afara naa, ati pe, ijọba n ṣeṣẹ takuntakun lati mu aye dẹrun fun awọn eeyan ipinlẹ naa.

Ọjọ kinni, Oṣu Keji ọdun 2020 ni ijọba ipinlẹ Eko labẹ iṣakoso Gomina Babajide Sanwo-Olu gbẹsẹle ọkada ati kẹkẹ maruwa lawọn ijọba ibilẹ kan, leyi ti inu ọpọ awọn olugbe ipinlẹ naa ko dun si.