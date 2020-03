Image copyright Ekiti state government

Pẹlu bi arun Coronavirus ṣe fẹ sọ ara rẹ di tọrọ fọnkale bayii lorilẹede Naijiria, ipinlẹ Ekiti naa ti ni ipin ninu rẹ bayii.

Atẹjade kan ti ijọba ipinlẹ Ekiti fi sita ṣalaye pe ọmọ ipinlẹ naa kan ti ko arun Coronavirus lẹyin to ni ajọṣepọ pẹlu ọmọ orilẹede Amẹrika kan to wọ orilẹede Naijiria ni ọjọ kẹta, oṣu kẹta ọdun 2020.

Arakunrin naa to jẹ awakọ fun ọmọ ilẹ Amẹrika naa, pẹlu arabinrin kan to jẹ olutọju fun un n lo ọsẹ meji ni ilu Ibadan ki wọn to tẹkọleti lọ si ilu Ado Ekiti nibi ti ọmọ orilẹede Amẹrika naa ti dubulẹ aisan to si ku. Amọṣa, ayẹwo awakọ rẹ pẹlu arabinrin olutọju rẹ fihan pe awakọ naa ti ko arun Coronavirus, ṣugbọn ayẹwo ti arabinrin naa fihan pe oun ko ni.

Kọmiṣọna feto ilera nipinlẹ Ekiti, Dokita Mojisọla Yaya Kọlade ṣalaye ninu atẹjade naa ṣalaye pe gbogbo ilana to yẹ ni titẹle ni wọn n tẹle gẹgẹ bi ajọ to n gbogun ti ajakalẹ arun lorilẹede Naijiria, NCDC ṣe laa kalẹ.

Ijọba ipinlẹ Ekiti ni ayẹwo tuntun yoo tun waye fun arabinrin olutọju ọmọ ilẹ Amẹrika naa latọdọ ajọ NCDC.