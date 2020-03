Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Soyinka rọ ìjọba láti pe àwọn ilé ìjọsìn tó tàpá sófin kóníléogbélé lẹ́jọ

Ìjọba Naijiria kò ṣe dáadáa tó lórí ìtànkálẹ̀ àrùn Coronavirus - Soyinka

Ọjọgbọn Wole Soyinka ti bu ẹnu ẹtẹ lu ijọba apapọ ati awọn olori ẹlẹsin lori iha ti wọn kọ si itankalẹ arun Coronavirus ni Naijiria.

O ni ijọba Naijiira ko kọbi ara si arun naa ko to di pe o di tọrọfankale bayii ti ẹru ti n ba tonile talejo.

Ọjọ kẹrindilogun, Oṣu Kẹta, ọdun 2020 ni ọjọgbọn naa wọ Naijiria lati ilẹ Amerika, to si fi ara rẹ pamọ fun ayẹwo coronavirus lẹyin irinajo ọhun.

Soyinka sọ fun BBC ninu ifọrọwerọ kan pe, to ba jẹ pe ijọba Naijiria ti ṣe ohun to tọ lasikọ to yẹ ni, arun naa kò ba ma ti tan kalẹ to bo ṣe ri yii.

O ni "O yẹ ki Naijiria ni ẹka ile iwosan to le koju iṣẹlẹ pajawiri, ile oogun ati awọn irinṣe to dantọ lati koju ajakalẹ arun bi Coronavirus, ṣugbọn niṣe ni ijọba fi ẹtẹ silẹ, to n mojuto lapalapa."

Ọjọgbọn Ṣoyinka ṣalaye pe owo to yẹ ki ijọba fi koju ajakalẹ arun bi Coronavirus ni awọn kan ti ko sapo, ti wọn si ti fi ṣe awọn iṣe akanṣe ti ko ṣe ara ilku lanfani kankan.

Ṣoyinka pari ọrọ rẹ pe o yẹ ki ijọba pe awọn ṣọọṣi ati mọṣalaṣi to tapa si aṣẹ rẹ lẹyin to wọgile ipejọpọ ti eeyan rẹ ju aadọta lọ lẹjọ.

O ni "Ohun to yẹ ki ijọba ṣe ni ko fi iya to tọ jẹ gbogbo ile ijọsin to kọti ikun si aṣẹ ọun, nitori ko si iyatọ laarin wọn ati awọn agbesumọmi to n gbẹmi awọn eeyan."