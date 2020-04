Coronavirus: Kínni ìtàkùn ayélujára 5G nííṣe gan na pẹ̀lú ààrùn coronavirus?

Amọ, ajọ eleto ilera lagbaaye, WHO ti ṣalaye pe itakun agbaye 5G ko lagbara to bẹẹ to fi le wọn inu ara eniyan lati fa aarun covid-19.