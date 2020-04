Coronavirus in Nigeria: Ǹjẹ àgbo lè ṣe òògùn coronavirus?

Ko si ohun to jọ bẹẹ raa! Ajọ eto ilera lagbaye, WHO sọ pe iwadii si n lọ lọwọ lori ati wa oogun tabi abẹrẹ to le wo coronovirus ṣugbọn ko sii oogun rẹ bayii.