Ajọ to n ri si igbogun ti ajakalẹ arun lorilẹede Naijiria, NCDC fi sita loju opo Twitter rẹ eniyan mẹrin lo lugbadi arun Coronavirus ni Ojọ Satide ni ilu Kano.

Ninu atẹjade ti ajọ naa fi si oju oppo ikansiraẹni Twitter wọn ni ajọ naa ti fi lede bẹẹ.

Amọ eyi ti fa ariyanjiran ni oju ọpọ ikansiraẹni Twitter ti ọpọlọpọ eniyan si n bere pe ki lo n ṣẹlẹ ni ipinlẹ Kano.

Awọn miran n sọ wi pe oye eniyan to ti lugbadi arun naa ju oye naa lọ.

Èèyàn mọ́kànlá kú lọ́jọ́ kan ṣoṣo ní Kano

O kere tan, eniyan mọkanla lo di oloogbe niluu Kano lọkọ kan, ṣugbọn ko si ẹni to le sọ bo ya aarun coronavirus lo ṣeku pa wọn.

Image copyright Others Àkọlé àwòrán Ọpọlọpọ awuyewuye lo n lọ lori iye eniyan to ti kọ arun Coronavirus ni ipinlẹ naa ati ọna ti ijọba n gba lati dojukọ itankalẹ arun naa.

Iroyin ti a gbọ ni pe ọga agba banki kan to n reti esi ayẹwo to ṣe fun aarun covid-19 wa lara awọn to ku naa.

Alakoso igbimọ to n ri si ọrọ covid-19 nipinlẹ Kano, Dokita Tijani Hussaini lo fidi ọrọ yii mulẹ.

O ṣalaye pe o digba ti esi iwadii ba jade lori ohun to ṣ'okunfa iku awọn eniyan naa ki awọn to le mọ bo ya aarun coronavirus lo pa wọn.