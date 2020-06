America police killing: Ọlọ́pàá Amẹ́rìkà tún ti yìnbọn pa ọmọ Áfíríkà míì, bàbá ọmọ fárígá!

Ẹni ti wọn pa yii jẹ ọmọ oṣiṣẹ ajọ isọkan agbaye, United Nations, to jẹ ọmọ orilẹ-ede Gambia nilẹ Afirika

Baba ọmọ naa ati ẹbi rẹ si ti n beere fun iwadii to mọnyan lori lọwọ Amẹrika.

Gẹgẹ bi ajọ aṣewadii ilu Georgia ṣe ṣọ ọ, wọn yinbọn pa Lamin Sisay ẹni ọdun mọkandinlogoji lẹyin ti wọn fi ọkọ le ara wọn ni ilu Georgia lọjọ Ẹti to kọja.

Yiyinbọn pa arakunrin yii waye lasiko ti ifẹhonuhan n waye nitori George Floyd, ọmọ Adulawọ kan ti ọlọpaa ilẹ Amẹrika fi orunkun pa lọsẹ to koja yii.

Awọn ọlọpaa sun mọ ọkọ ọhun wọn si pa a laṣẹ ko fi ọwọ rẹ han, nigba ti ẹni to n wa ọkọ kọ... lo ba na ibọn si awọn ọlọpaa.

Ka to wi, ka to fọ, ko to pẹ, ọlọpaa da ibọn bo o wọn si sa pada lati fara pamọ lẹyin ọkọ ti wọn fi n rede.