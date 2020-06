Human trafikking: Obìnrin Nàìjíríà tí wọ́n lù aago gbà njo lé lórí ní Lebanon sọ pé òun kò wá sílé mọ́

Iṣẹlẹ pipolowo obìnrin naa fun tita fa awuyewuye ni Naijiria, ti ọwọ si pada tẹ ọkunrin to ta a.Sugbọn, obìnrin ẹni ọgbọn ọdun naa ti sọ pe oun ti ri isẹ miran ni Lebanon.Abike Dabiri-Erewa sọ pe gbogbo igbiyanju oun lati yi lọkan pada ni ko so èso rere."Koda, Akọwe ijọba ipinlẹ Oyo, to jẹ ipinlẹ to ti wá, ba a sọrọ. Ireti wa ni pe wọn ko ni ma a fi awọn ọmọ Naijiria to n lọ sisẹ ni Lebanon ṣe òwò ẹrú."O sọ pe ọmọ Naijiria mọkandinlaadọrin ninu mọkandinlọgọrin to wa ni Lebanon ni ijọba ti ko pada sile. Gbogbo wọn lọ si wa ni iyasọtọ lọwọ lọwọ.Koda, ileesẹ aṣoju orilẹ-ede Lebanon ti f'opin si fifun awọn ọmọ Naijiria to ba fẹ ẹ lọ ṣe ọmọ ọdọ ni Lebanon, ni iwe irinna.