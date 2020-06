Kogi Robbery: Àwọn adigunjalè tó ja báńkì lólè ní Kogi, ya bo àgọ́ ọlọ́pàá,pa ọlọ́pàá mẹ́jọ

Oríṣun àwòrán, Others

Iṣẹlẹ naa to wayẹ ni aago mejila ọsan ni o da ipaya silẹ ni gbogbo agbeegbe naa ti awọn eniyan si sa asala fun ẹmi wọn.

Iwadii fihan wi pe ni ṣe ni awọn adigunjale naa digun lu ile ifowopamọsi First Bank to wa ni agbegbe naa, ti wọn si kọkọ lọ sigun bọ agọ ọlọpaa to wa ni ibẹ.